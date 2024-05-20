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好市多3商品今年恐漲！「會員費」難逃 外媒評價：讓你意想不到

聯合新聞網／ 綜合報導
外國媒體表示，好市多今年有3種意想不到的商品會漲價，包含已許久未漲價的會員費。美聯社
外國媒體表示，好市多今年有3種意想不到的商品會漲價，包含已許久未漲價的會員費。美聯社

好市多Costco）販售許多食品、日用品，因大包裝及實惠價格，吸引不少家庭前去購物，且好市多採會員制，民眾若想入內購物須先申辦會員。而近期外國媒體表示，好市多今年有3種意想不到的商品會漲價，當中包含已經許久沒有漲價的會員費。

據外媒《GOBankingRates》報導，好市多今年恐有3種意想不到的商品會漲價，其中包括已多年沒有漲價的會員年費。而先前在加蘭蒂擔任財務長的最後一次財報電話會議上，曾表示會員年費並非「要不要調漲」的問題，而是「何時調漲」，他認為會員年費勢必會進行調價。

橄欖油也是即將漲價的商品之一，好市多自有品牌「科克蘭Kirkland Signature有機特級初榨橄欖油」的價格，已出現部分商店、地區有不同價格的現象，更有民眾發現美國及加拿大各地好市多，該產品近期的價格已有明顯上漲的狀況。

另外，好市多的汽油售價也可能面臨調漲，過去不少會員皆選擇到好市多加油站加油，由於比市面價格實惠，但近期好市多已經提高了天然氣價格，藉此提升利潤。加蘭蒂表示，「其他人賺得更多，所以我們也被容許多賺一點」。

Costco 好市多 橄欖油 油價 漲價

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