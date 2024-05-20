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LME銅期貨漲逾11,000美元 與現貨金價雙雙創下歷史新高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
軋空行情導致紐約商品交易所（Comex）較LME出現前所未見的溢價，並引發金屬供貨轉向美國。路透
軋空行情導致紐約商品交易所（Comex）較LME出現前所未見的溢價，並引發金屬供貨轉向美國。路透

國際銅價周一漲到歷史新高，延續持續多月的漲勢，因投資人預期供應短缺，紛紛湧進這個金屬市場；現貨金價也創下歷史新高，美國今年可望降息的樂觀情緒下，投資人對金屬的需求普遍上揚。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨一度上漲4.1%，達到每噸11,107.50美元，超越2022年3月創下的上個高峰，上海期貨也創新高。紐約市場銅價上周已創歷史新高，軋空行情導致紐約商品交易所（Comex）較LME出現前所未見的溢價，並引發金屬供貨轉向美國。

金瑞期貨分析師龔明對彭博表示，Comex軋空行情將銅轉運美國，導致其他地區供應吃緊。隨出口上升，中國市場預料庫存很快就會下降。

金價也創新高

金價在亞洲早盤時段一度上漲1.1%，觸及每英兩2,440.59美元，超過4月盤中創下的歷史新高價位。最近幾個交易日，交易者加碼押注聯準會（Fed）最快可能在9月降息。白銀、鈀和白金價格均上漲。

上周公布美國4月通膨降溫甚於預期後，美元回落、美債上漲，為金價提供支撐。

據美國商品期貨交易委員會數據，5月14日金一周交易Comex期貨的避險基金將做多黃金的押注提升至三周來高位。

此外，俄羅斯和中東的地緣政治風險再度浮現，俄羅斯一處小型煉油廠周日遭到烏克蘭無人機攻擊以致於停工；一艘駛往中國的油輪周六在紅海遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）飛彈襲擊。貴金屬向來是避險需求下青睞的資產。

銅價上漲非實際需求支撐

中國大陸中央上周宣布將發行人民幣1兆元特別新公債並放寬房貸規定。

路透報導，銅期貨並非反映體需求好轉。上周五，進口到陽山地區銅的溢價為零，而3月為60美元，反映進口需求疲軟。

不過，銅礦供應頓時吃緊，若冶煉廠隨之減產，全球市場可能比預期提前面臨供不應求。

最近幾個月來主要礦區狀況連連，引發投資人一波波買盤，不顧實體交易者警告市場已反應過度。

多年來，投資人、交易者和礦業業者即不斷警告，供應短缺的問題勢必會推動銅價大幅上漲，一面反映能源轉型帶動需求，一面供給卻很有限。

投資人 美國 金價

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