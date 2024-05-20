聽新聞
test
0:00 / 0:00
你手上的5日圓硬幣更值錢了 都因這種金屬價格漲翻天
民眾手上持有的5日圓硬幣現在實際上比以往更「值錢」了。
日經亞洲報導，隨著國際銅價創新高紀錄，再加上日圓匯率貶值的影響，5日圓硬幣的生產成本愈來愈昂貴，這可能最終導致每一枚5日圓的製造成本超越其面額。
5日圓硬幣重量為3.75公克，是由60%-70%的銅和30%-40的鋅構成黃銅合金製成。
雖然日本鑄幣廠沒有透露原料成本，但可以依據市價來估算。國際銅價近期頻創歷史新高，截至15日，JX Advanced Metals公布的銅基準價格為每噸163萬日圓（約10,500美元）；三井礦業近期公布的鋅基準價約每噸52.3萬日圓。
基於這些基準價格，一枚5日圓硬幣的銅原料成本為3.98日圓，鋅成本為0.69日圓，合計4.66日圓，接近面額的93%，比去年底提高27%。
此外，10日圓硬幣重量為4.5公克，由95%的銅、3%-4%的鋅和1%和2%的錫所製成，估計這些原料的成本合計達7.45日圓。
全球有色金屬價格近來持續上漲。倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨20日盤中一度上漲1.7%，達到每噸10,848美元，超過2022年3月創下的每噸10,845美元歷史高點；3個月鋅期貨近期也漲到每噸約3,000美元，是14個月高點。許多市場人士認為，中國大陸經濟將觸底，因而推高了這些金屬的價格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言