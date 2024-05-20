現貨金價創新高 Fed下半年降息預期下繼續拉抬需求

現貨金價周一創下歷史新高，美國今年可望降息的樂觀情緒下，投資人對金屬的需求普遍上揚。

金價在亞洲早盤時段一度上漲1.1%，觸及每英兩2,440.59美元，超過4月盤中創下的歷史新高價位。最近幾個交易日，交易者加碼押注聯準會（Fed）最快可能在9月降息。

上周公布美國4月通膨降溫甚於預期後，美元回落、美債上漲，為金價提供支撐。

據美國商品期貨交易委員會數據，5月14日金一周交易Comex期貨的避險基金將做多黃金的押注提升至三周來高位。

此外，俄羅斯和中東的地緣政治風險再度浮現，俄羅斯一處小型煉油廠周日遭到烏克蘭無人機攻擊以致於停工；一艘駛往中國的油輪周六在紅海遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）飛彈襲擊。貴金屬向來是避險需求下青睞的資產。

新加坡時間09:12，現貨黃金上漲0.9%，至每英兩2,437.48美元。美元指數上周下跌0.8%至一個多月谷底，目前變動不大。白銀、鈀和鉑價格均上漲。