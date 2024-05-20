快訊

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

NBA／落後20分驚奇逆轉！等了20年 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

NONO初見朱海君「要電話猛追」 經紀人一舉動勸阻疑知內幕

現貨金價創新高 Fed下半年降息預期下繼續拉抬需求

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
金價在亞洲早盤時段一度上漲超過4月盤中創下的歷史新高價位。路透
金價在亞洲早盤時段一度上漲超過4月盤中創下的歷史新高價位。路透

現貨金價周一創下歷史新高，美國今年可望降息的樂觀情緒下，投資人對金屬的需求普遍上揚。

金價在亞洲早盤時段一度上漲1.1%，觸及每英兩2,440.59美元，超過4月盤中創下的歷史新高價位。最近幾個交易日，交易者加碼押注聯準會（Fed）最快可能在9月降息。

上周公布美國4月通膨降溫甚於預期後，美元回落、美債上漲，為金價提供支撐。

據美國商品期貨交易委員會數據，5月14日金一周交易Comex期貨的避險基金將做多黃金的押注提升至三周來高位。

此外，俄羅斯和中東的地緣政治風險再度浮現，俄羅斯一處小型煉油廠周日遭到烏克蘭無人機攻擊以致於停工；一艘駛往中國的油輪周六在紅海遭到葉門叛軍「青年運動」（Houthi或譯胡塞）飛彈襲擊。貴金屬向來是避險需求下青睞的資產。

新加坡時間09:12，現貨黃金上漲0.9%，至每英兩2,437.48美元。美元指數上周下跌0.8%至一個多月谷底，目前變動不大。白銀、鈀和鉑價格均上漲。

俄羅斯 美國 金價

延伸閱讀

飾金價格飆上3,296元

美國金融情勢比升息之前更寬鬆 企業容易取得資金

油價收漲、金價勁揚逾1% 美通膨降溫提振降息預期

金價勁揚逾1%美降息押注升溫 油價小漲反映中國需求上揚

相關新聞

日圓軟甜 日央行提早升息機率有多高？可能利用債券殖利率阻貶

日本央行維持寬鬆貨幣政策，正面臨挑戰。美日之間的巨大利差是日圓走軟的主因，日圓下跌則可能推高潛在通膨，隨資本外流和通膨風...

現貨金價創新高 Fed下半年降息預期下繼續拉抬需求

現貨金價周一創下歷史新高，美國今年可望降息的樂觀情緒下，投資人對金屬的需求普遍上揚。

LME銅期貨創歷史新高 投資人押注供應短缺

國際銅價周一再創歷史新高，延續持續多月的漲勢，投資人預期供應短缺，紛紛湧進這個金屬市場。

微軟明天舉行開發者大會 將發表AI PC願景

微軟的Build開發者大會將於周二登場，繼OpenAI和Google發表會後，預料也將公布該公司在人工智慧（AI）的最新...

Nvidia本周就要公布財報 市場卻顯示追漲預期消退了

彭博資訊報導，輝達（Nvidia）投資人對錯過下一波漲勢的恐懼目前顯然已逐漸消退。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周全都上漲，道瓊工業指數首度收在40,000點之上，反映的不僅是投資人重燃對聯準會（Fed）下半年降息的期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。