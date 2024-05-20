快訊

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

NBA／落後20分驚奇逆轉！等了20年 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

NONO初見朱海君「要電話猛追」 經紀人一舉動勸阻疑知內幕

LME銅期貨創歷史新高 投資人押注供應短缺

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
最近幾個月來主要礦區狀況連連，引發投資人一波波買盤。路透
最近幾個月來主要礦區狀況連連，引發投資人一波波買盤。路透

國際銅價周一再創歷史新高，延續持續多月的漲勢，投資人預期供應短缺，紛紛湧進這個金屬市場。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨一度上漲1.7%，達到每噸10,848美元，超越2022年3月創下的上個高峰。

紐約市場銅價上周已創歷史新高。龐大買盤導致紐約商品交易所（Comex）較LME出現前所未見的溢價，並引發金屬供貨轉向美國的熱潮。

LME銅價今年以來已上漲超過1/4，銅礦供應頓時吃緊，若冶煉廠隨之減產，全球市場可能比預期提前面臨供不應求。

最近幾個月來主要礦區狀況連連，引發投資人一波波買盤，不顧實體交易者警告市場已反應過度。事實上，需求仍然相對平淡，特別是最大買家中國的庫存居高不下。

不過，供給不斷受到干擾，加上漲勢不墜的鼓舞下，不僅讓商品多頭方持續做多，也吸引投資人押注銅價還會繼續上漲。

多年來，投資人、交易者和礦業業者即不斷警告，供應短缺的問題勢必會推動銅價大幅上漲，一面反映能源轉型帶動需求，一面供給卻很有限。

庫存 投資人 紐約

延伸閱讀

「哈利」成績優異畢業了！伊能靜、庾澄慶現身紐約參加兒畢典 離婚15年將同框？

這座太平洋小島爆發致死動亂！恐引「妖鎳」重出江湖

大山營收／台電標案及銅價上漲助攻 4月5.78億元、年增86％

遭質疑為賴皮寮解套 國土署：通案處理全國廢礦區居住權

相關新聞

日圓軟甜 日央行提早升息機率有多高？可能利用債券殖利率阻貶

日本央行維持寬鬆貨幣政策，正面臨挑戰。美日之間的巨大利差是日圓走軟的主因，日圓下跌則可能推高潛在通膨，隨資本外流和通膨風...

現貨金價創新高 Fed下半年降息預期下繼續拉抬需求

現貨金價周一創下歷史新高，美國今年可望降息的樂觀情緒下，投資人對金屬的需求普遍上揚。

LME銅期貨創歷史新高 投資人押注供應短缺

國際銅價周一再創歷史新高，延續持續多月的漲勢，投資人預期供應短缺，紛紛湧進這個金屬市場。

微軟明天舉行開發者大會 將發表AI PC願景

微軟的Build開發者大會將於周二登場，繼OpenAI和Google發表會後，預料也將公布該公司在人工智慧（AI）的最新...

Nvidia本周就要公布財報 市場卻顯示追漲預期消退了

彭博資訊報導，輝達（Nvidia）投資人對錯過下一波漲勢的恐懼目前顯然已逐漸消退。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周全都上漲，道瓊工業指數首度收在40,000點之上，反映的不僅是投資人重燃對聯準會（Fed）下半年降息的期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。