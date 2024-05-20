LME銅期貨創歷史新高 投資人押注供應短缺

國際銅價周一再創歷史新高，延續持續多月的漲勢，投資人預期供應短缺，紛紛湧進這個金屬市場。

倫敦金屬交易所（LME）銅期貨一度上漲1.7%，達到每噸10,848美元，超越2022年3月創下的上個高峰。

紐約市場銅價上周已創歷史新高。龐大買盤導致紐約商品交易所（Comex）較LME出現前所未見的溢價，並引發金屬供貨轉向美國的熱潮。

LME銅價今年以來已上漲超過1/4，銅礦供應頓時吃緊，若冶煉廠隨之減產，全球市場可能比預期提前面臨供不應求。

最近幾個月來主要礦區狀況連連，引發投資人一波波買盤，不顧實體交易者警告市場已反應過度。事實上，需求仍然相對平淡，特別是最大買家中國的庫存居高不下。

不過，供給不斷受到干擾，加上漲勢不墜的鼓舞下，不僅讓商品多頭方持續做多，也吸引投資人押注銅價還會繼續上漲。

多年來，投資人、交易者和礦業業者即不斷警告，供應短缺的問題勢必會推動銅價大幅上漲，一面反映能源轉型帶動需求，一面供給卻很有限。