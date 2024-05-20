日圓軟甜 日央行提早升息機率有多高？可能利用債券殖利率阻貶

日本央行維持寬鬆貨幣政策，正面臨挑戰。美日之間的巨大利差是日圓走軟的主因，日圓下跌則可能推高潛在通膨，隨資本外流和通膨風險上升，日本央行可能被敦促加快升息的腳步。

日經報導，Bank of America Securities的經濟學家Izumi Devalier和Takayasu Kudo認為，如果日圓貶值超過165，日本央行將能「拿潛在的通膨回彈當成升息的理由」，否則會需要更多數據來證明升息有理。

日本央行總裁植田和男5月8日在東京的一場活動上表示，如果通膨上升的速度超乎預期，「比市場預期更早調整利率會是合適的」。

若細究，會發現日圓對美國經濟數據比對日本經濟數據更為敏感。

日圓兌美元匯價今（20）日是155.72，而上周四，美國通膨數據和零售銷售數據顯示4月份經濟降溫後，日圓兌美元匯價曾攀升至153——儘管日本第1季的經濟成長比前一季萎縮2%，不如預期，降低市場對升息的揣測，但日圓仍舊大幅升值。上月底，日本央行召開政策會議後維持利率不變，而那時美國的3月個人消費支出增幅超預期，日圓一度跌破160大關。

瑞銀證券首席日本經濟學家、前日本央行官員Masamichi Adachi說，「日圓貶值的關鍵原因不在日本，而是在美國」。瑞銀證券預估，日本央行今年底前的升息幅度可能不超過0.5%。如果聯準會不降息，美日利差不會有意義地縮小。美國利率目前維持在23年高檔的5.25%至5.50%。

美銀證券表示，7月初將公布的第2季短觀調查，有利央行在當月採取行動，該公司將升息預測由9月提前至7月，升到0.25%，明年1月再升到0.5%，然後第2季再升到0.75%。

但野村證券首席策略師Naka Matsuzawa指出，實質工資負成長、經濟信心下滑，人們懷疑日本央行是否真想提前升息：「與其提高短期利率，他們更想提高長債殖利率，有更陡峭的殖利率曲線」，阻止日圓進一步貶值。

上周，日本央行將5至10年期國債的購買量降至4,250億日圓（約27億美元），比先前減少500億日元。10年期日本公債殖利率相對持平。市場原本揣測央行上周五可能進一步削減購債規模，但揣測未成真。