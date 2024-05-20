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微軟明天舉行開發者大會 將發表AI PC願景

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
微軟的Build開發者大會將於周二在西雅圖總部登場。歐新社
微軟的Build開發者大會將於周二在西雅圖總部登場。歐新社

微軟的Build開發者大會將於周二登場，繼OpenAI和Google發表會後，預料也將公布該公司在人工智慧（AI）的最新進展。微軟握有Windows作業系統，擁有廣大的PC用戶群，可謂布局AI的一大優勢。

微軟執行長納德拉1月即表示，2024年將是AI成為「每台PC的頂級部分」的一年。

微軟已經在Bing 搜尋引擎以及需要付費的Office生產力軟體提供Copilot 聊天機器人助理。本周，PC用戶會進一步知道AI會怎麼納入Windows，而在新款 AI PC上能做些什麼。

CNBC指出，微軟目前面臨雙重挑戰，一是保持在AI領域的領先地位，一是強化PC銷量。過去兩年，疫情期間帶動的升級潮過後，PC銷售一直低迷不振。

據Gartner統計，經過多年下滑之後，PC出貨量上季成長0.9％。微軟財務長胡德上個月在法說會表示，PC的需求「略高於預期」。

微軟的新AI工具可能成為企業和消費者換新電腦的一大誘因。伯恩斯坦分析師上個月26日發布報告指出：「Windows的Copilot並不直接帶來實質收益，但我們相信可以帶動Windows的使用率，強化使用Windows的忠誠度，促使客戶購買價格更高、功能更強大的PC（也因此增加微軟隨產品帶進的收入），還可能增加搜尋方面的收入。」

AI PC加上的關鍵硬體是所謂的神經網路處理器（NPU）。NPU功能更勝傳統的CPU，專門用於處理AI工作。以蘋果（Apple）為例，NPU可用來強化照片和影片功能，或用於語音識別。微軟尚未透露離線的AI PC可以發揮什麼功能。

擁有英特爾最新Lunar Lake晶片和專用NPU的電腦預計會在今年底推出。高通配有NPU的Snapdragon X Elite晶片也將在今年年中問世，超微（AMD）最新的Ryzen Pro將於本季推出。

微軟也將安排所謂「AI Everywhere」的場次，介紹如何在雲端運作的產品上「加速生成式AI模型」。

其中「Azure AI Studio」的場次將探討開發人員如何創建自己的Copilot聊天機器人，類似於Google和OpenAI使用Gemini和ChatGPT的做法，像是建立一個能幫助員工選擇醫療給付的聊天機器人。

OpenAI 疫情 語音

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