Nvidia本周就要公布財報 市場卻顯示追漲預期消退了

彭博資訊報導，輝達（Nvidia）投資人對錯過下一波漲勢的恐懼目前顯然已逐漸消退。

隨著輝達在美股22日收盤後（台灣時間23日清晨）將公布財報，輝達股票的選擇權價格走勢突然變得和今年稍早不太相同，顯示投資人不急著買進選擇權以參與押注輝達還會再大漲一波的機會。狂熱度的喪失，從買權斜率（call skew）就可見一斑，因為它幾乎消失了。

在2月，當輝達公布會計年度第4季獲利之時以及財報出爐後的一個月之後，價外選擇權（買權的履約價格高於標的物現價）的隱含波動率都比現在高出許多。此外，以溢價支付買權的幅度很大，顯示投資人樂於以更高的價格，押注輝達股價將上漲的選擇權。

現在，不僅輝達整體隱含波動率下滑，連買權斜率也幾乎是平的。這顯示投資人對於這檔股票「較為冷靜」，而且看多者不再「all-in」（全押）。這部分也是凸顯整體股市波動率下滑。追蹤標普500成分股選擇權、俗稱美股恐慌指數的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）在上周五收在2019年來最低水準。

不過，輝達的財報依然是本周重點，該公司佔了標普500指數5%市值，是僅次於微軟和蘋果的第三大市值公司，外界對輝達財報的期望甚高且持續攀升。

現在追蹤輝達的分析師中，沒有人給輝達股票賣出評價，給予相當於買進的評級則有61人，平均目標價顯示股價還會再漲約10%。從2023年以來，輝達股價和合併未來獲利都大增超過500%。就在上周，高盛集團分析師將輝達股價調高至每股1,100美元，並且調升獲利預估，主要是受AI相關運算和網路需求帶動。

輝達股價上周（17日）收盤下跌1.99%至每股924.79美元。