本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周全都上漲，道瓊工業指數首度收在40,000點之上，反映的不僅是投資人重燃對聯準會（Fed）下半年降息的期望，也凸顯美國經濟遍及各產業的成長實力。本周將面臨輝達（NVIDIA）財報的考驗，攸關人工智慧（AI）推動的美股漲勢能否延續。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

道瓊站上40,000關卡 美股三大指數周線齊揚

道瓊工業指數上周五漲0.34%，收盤報40,003.59點，標普500指數小漲0.12%，那斯達克微跌0.07%，三大指數全都保持或接近歷史新高水準；道瓊一周來漲1.2%，標普500指數和那斯達克綜合指數周線各漲1.5%和2.1%。

費城半導體指數和台積電（2330）ADR上周五分別回落0.7%和0.4%，周線仍各漲3.6%和1.6%，台積電ADR6較台北交易溢價17.0%。

從歷史紀錄來看，美股創新高的漲勢還有上漲的空間。Truist的共同投資長勒納（Keith Lerner）指出，過去標普500指數一旦自5％頹勢反彈，會出現中位數17.4％的漲幅。截至周五，標普已從4月谷底翻漲近7％。

輝達財報 四大議題聚焦

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）預計22日（本周四清晨）美股盤後舉行財報會議，公布上季財報與最新財測，投資人關注四大議題：

1. 輝達財務數字能否達成相當高的市場預期門檻

2. GB200 AI伺服器系統今、明年增產速度

3. 最新款Blackwell架構晶片出貨前，既有產品銷售成長幅度是否會放慢

4. 最後是毛利率是否已攀峰。

在市場對輝達AI晶片需求「永不滿足」之際，分析師普遍預期輝達即將公布、止於4月30日的年度第1季（上季）財報，將繳出佳績，並上調財測。

市場預期，輝達上季淨利年比將暴增539%、達139.26億美元；營收將年增兩倍多、達246.39億美元，但一些投資人期待輝達上季營收能達近260億美元。

Fed 理事：還未見通膨改善

聯準會（Fed）理事鮑曼17日重申，她預期美國通膨將會在一段時間內維持在高點，不過隨著政策利率持續保持在當前水準，通膨終會進一步下降。只是今年迄今，她還沒看到通膨改善，如果進展停滯或放緩，她仍願意升息。

美加稅懲罰影響陸廠有限 彭博：短期不致造成重創

美國宣布對中國大陸180億美元的進口產品開徵或提高關稅，預料將引發「全球貿易重組」，重新定義「產品產地」。但彭博資訊整理分析師提供的「投資指南」指出，短期而言，這些關稅措施對中國大陸相關上市公司影響不大，若歐洲跟進，對中國大陸及歐洲業者的衝擊更大。

美國雖提高中國大陸電動車稅率到100%，但美國進口電動車只有1%來自中國大陸，對特斯拉等美國電動車業者沒有多大好處。空頭聚焦於比亞迪。

美國將中國大陸太陽能面板稅率從25%提高到50%，已拖累大陸天合光能、陽光電源及晶科能源等業者股價重挫。但摩根大通估量對中國大陸的傷害不大，因為對美出口的太陽能面板主要在東南亞生產，且新關稅也排除太陽能製造設備。美股則以First Solar受益最大。

First Solar上周五上漲1.5%，收盤市值達211.5億美元，使得這家總部位於亞利桑那州的公司取代陽光電源，成為全球市值最高的太陽能公司。

伊朗總統直升機傳墜毀 最高領袖籲無需為國擔心

搭載伊朗總統萊希的直升機驚傳意外後，伊朗最高領袖哈米尼敦促民眾「無需為國家擔心」。沙烏地、卡達、阿聯、土耳其、伊拉克、亞塞拜然和歐洲聯盟則表達協助搜尋意願。

據報導，搭載極端保守主義派63歲伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）和外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）的直升機，濃霧之中在西北部山區失蹤。一名伊朗官員告訴路透，這架直升機翻山越嶺之際墜毀，搜救人員正設法前往事發地點。