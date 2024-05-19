加薩發生人道危機...拜登校園演說籲立即停火：停止戰鬥並帶回人質

美國CNN報導，美國總統拜登美東時間19日早上10時29分於莫爾豪斯學院（Morehouse College）登台發表演說。有名學生在演說期間向拜登展示巴勒斯坦國旗，也有些人將椅子轉向背對拜登。不過，演說仍順利進行。拜登在演說中表示，他呼籲加薩「立即停火」，並稱「加薩和以色列發生的事情令人心碎」。

拜登演說表示：「加薩發生人道主義危機。這就是為何我呼籲立即停火—立即停火以停止戰鬥，將所有人質帶回家。」

美國CNN指出，這是對停火的強烈呼籲，也是針對加薩政治解決方案的緊急呼籲。拜登此前表示，他的政府正努力實現暫時停火，以確保仍被脅持在加薩的人質獲釋。

拜登繼續說：「加薩發生了什麼事？巴勒斯坦人擁有什麼樣的權利？我正在努力確保最終能達成兩國解決方案—這是雙方民眾活在和平、安全和尊嚴的唯一解決方案。」