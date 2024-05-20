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英凱特王妃愛牌 在美展店

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

英國凱特王妃喜愛的英國時尚品牌ME+EM正擴大在美國展店，成為歐洲品牌擁抱美國市場的最新例證。

道瓊社報導，ME+EM在美國的第二家門市本月在紐約市開幕，第三家門市則位於紐約州東漢普頓（East Hampton）。創辦人兼執行長洪畢自信認為，自家品牌兼顧時尚和功能性的設計，在美國也會大受歡迎。

過去要打進美國市場，要花大錢展店，難度高且昂貴，連瑪莎百貨（Marks & Spencer）和特易購等資本雄厚的英國企業、及快時尚品牌Topshop，表現都不如預期。但一些零售業高層表示，美國消費者支出穩定，且透過網路接觸愈來愈多品牌，對新品牌接受度提高。

洪畢表示，透過線上購物敲開市場大門的「風險很低」，「不僅很容易測試和學習，更不需任何大規模的基建」。ME+EM以三年時間在美國建立客群，累積大量顧客資訊，並找出數個需求聚集的地區，再透過社群平台鎖定銷售目標。

ME+EM如今在紐約麥迪遜大道門市的顧客基礎增速是倫敦的兩倍，消費金額也常比英國顧客多一倍，美國可望在2025年前成為ME+EM的最大市場。

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