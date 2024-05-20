白宮盯上陸海纜維修船

美國加強提防中國大陸對海底電纜的影響力，這回盯上中國大陸的維修船，罕見地私下警告科技與電信業者：跨太平洋的海底電纜可能容易受到中國大陸維修船的破壞或情報偵蒐行動影響。

道瓊社報導，國務院表示，常協助修復跨國海底電纜的中國大陸國營「中英海底公司」（SBSS），似乎會隱匿船舶在雷達電波和衛星通訊服務上的行蹤。船運數據也顯示，「福海號」、「福泰號」和「寶馬號」在途經台灣、印尼等亞洲國家沿岸時，定期會從衛星追蹤服務上消失，有時一次消失好幾天，對商業電纜船而言很不尋常，也缺乏明確解釋。

美國官員已向Google、臉書母公司等持有許多海底電纜部份股權的矽谷科技巨擘，表達政府對中國大陸企業可能威脅美國擁有安全電纜安全的憂慮，其中一些對話也討論到SBSS。美國政府高階官員最近幾個月也收到相關風險的簡報。

揭露對SBSS憂慮的美國和國會官員，不願說明其憂慮是源於機密情資可能面臨海事間諜威脅，或只是憂心網路基礎設施可能遭破壞，但商業衛星追蹤數據顯示，SSBS的船舶在海上航行時曾數度消失。