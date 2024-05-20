美官員駐日 監視大陸活動

日本共同社報導，美國政府7月起將在東京的美國駐日大使館派駐一名官員，專門監視中國大陸政府與企業的活動，作為國務院在世界各地派駐中國大陸觀察家、以加強蒐集情報的措施一環，也成為派駐東亞地區的首例。

消息人士透露，從美國前總統川普任內開始，美國已在其他地區或國家首都的駐美大使館，派駐超過20名類似官員，負責監控中國大陸活動，包括歐盟行政中心布魯塞爾、義大利羅馬、澳洲雪梨及泰國曼谷等地，東京則是華府首度在東亞派駐這類官員。

履行這些特殊職責的外交官被稱為「地區中國官員」，負責蒐集並分析關於中國大陸進入各自派駐地區或國家的資訊，隸屬於國務院2022年12月創建、所謂「中國所」（China House）的部門。

除了監控中國大陸的活動，派駐東京的美國官員也將負責推動並建立不仰賴中國大陸的半導體與關鍵物資供應鏈。這位駐東京官員擁有在中國大陸和日本工作的經驗，任期預定三年，將隸屬於正式名稱為中國協調辦公室的單位，該單位據信擁有60~70名職員。