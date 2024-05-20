美加稅懲罰 影響陸廠有限

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國宣布對中國大陸180億美元的進口產品開徵或提高關稅，預料將引發「全球貿易重組」。（美聯社）
美國宣布對中國大陸180億美元的進口產品開徵或提高關稅，預料將引發「全球貿易重組」。（美聯社）

美國宣布對中國大陸180億美元的進口產品開徵或提高關稅，預料將引發「全球貿易重組」，重新定義「產品產地」。但彭博資訊整理分析師提供的「投資指南」指出，短期而言，這些關稅措施對中國大陸相關上市公司影響不大，若歐洲跟進，對中國大陸及歐洲業者的衝擊更大。

美國雖提高中國大陸電動車稅率到100%，但美國進口電動車只有1%來自中國大陸，對特斯拉等美國電動車業者沒有多大好處。空頭聚焦於比亞迪。

中國大陸電動車三分之一出口集中在歐盟，歐盟可能最快7月對中國大陸汽車實施新關稅。若北京報復，可能重創德國賓士與寶馬（BMW）等車廠。德銀估算，若北京提高歐洲車稅率提高25個百分點，BMW及賓士的獲利將分別減少4%及8%。

美國將中國大陸太陽能面板稅率從25%提高到50%，已拖累大陸天合光能、陽光電源及晶科能源等業者股價重挫。但摩根大通估量對中國大陸的傷害不大，因為對美出口的太陽能面板主要在東南亞生產，且新關稅也排除太陽能製造設備。美股則以First Solar受益最大。

分析師認為，中國大陸電動車電池稅率從7.5%提高到25%，也不會重創當地業者，因為中國大陸電池原料對美出口量非常少，且電力貯存用電池有兩年緩衝期，可能使美國用戶在2026年前大量搶購。

美國對陸製半導體的稅率明年起倍增到50%，分析師認為對美國業者的益處有限，因去年美國進口中國半導體總額僅30億美元。

美國 電動

延伸閱讀

珍奶風靡美國！每個街角就1家珍奶店 茶飲專家：台灣應自豪

Subaru將與Toyota合作 目標2026年前推3款電動SUV

陸學者：美中若為台海爆發衝突 站隊美國的盟友屈指可數

後悔買電動車！他賣掉後「少做1件事」繼續吃帳單 一票人點頭：CP值不高

相關新聞

美加稅懲罰 影響陸廠有限

美國宣布對中國大陸180億美元的進口產品開徵或提高關稅，預料將引發「全球貿易重組」，重新定義「產品產地」。但彭博資訊整理...

富豪不炫富 轉向低調財富

專家指出，隨著世界各地富豪轉向私下購買豪宅、藝術品，以及經典汽車等，以避開外界的關注，已將「低調財富」（Quiet We...

英凱特王妃愛牌 在美展店

英國凱特王妃喜愛的英國時尚品牌ME+EM正擴大在美國展店，成為歐洲品牌擁抱美國市場的最新例證。

白宮盯上陸海纜維修船

美國加強提防中國大陸對海底電纜的影響力，這回盯上中國大陸的維修船，罕見地私下警告科技與電信業者：跨太平洋的海底電纜可能容...

美官員駐日 監視大陸活動

日本共同社報導，美國政府7月起將在東京的美國駐日大使館派駐一名官員，專門監視中國大陸政府與企業的活動，作為國務院在世界各...

輝達財報 四大議題聚焦

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）預計22日美股盤後舉行財報會議，公布上季財報與最新財測，投資人關注四大議題，首先是輝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。