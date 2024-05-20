美加稅懲罰 影響陸廠有限

美國宣布對中國大陸180億美元的進口產品開徵或提高關稅，預料將引發「全球貿易重組」，重新定義「產品產地」。但彭博資訊整理分析師提供的「投資指南」指出，短期而言，這些關稅措施對中國大陸相關上市公司影響不大，若歐洲跟進，對中國大陸及歐洲業者的衝擊更大。

美國雖提高中國大陸電動車稅率到100%，但美國進口電動車只有1%來自中國大陸，對特斯拉等美國電動車業者沒有多大好處。空頭聚焦於比亞迪。

中國大陸電動車三分之一出口集中在歐盟，歐盟可能最快7月對中國大陸汽車實施新關稅。若北京報復，可能重創德國賓士與寶馬（BMW）等車廠。德銀估算，若北京提高歐洲車稅率提高25個百分點，BMW及賓士的獲利將分別減少4%及8%。

美國將中國大陸太陽能面板稅率從25%提高到50%，已拖累大陸天合光能、陽光電源及晶科能源等業者股價重挫。但摩根大通估量對中國大陸的傷害不大，因為對美出口的太陽能面板主要在東南亞生產，且新關稅也排除太陽能製造設備。美股則以First Solar受益最大。

分析師認為，中國大陸電動車電池稅率從7.5%提高到25%，也不會重創當地業者，因為中國大陸電池原料對美出口量非常少，且電力貯存用電池有兩年緩衝期，可能使美國用戶在2026年前大量搶購。

美國對陸製半導體的稅率明年起倍增到50%，分析師認為對美國業者的益處有限，因去年美國進口中國半導體總額僅30億美元。