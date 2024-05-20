輝達財報 四大議題聚焦

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）預計22日美股盤後舉行財報會議，公布上季財報與最新財測，投資人關注四大議題，首先是輝達財務數字能否達成相當高的市場預期門檻，其次是GB200 AI伺服器系統今、明年增產速度，第三是最新款Blackwell架構晶片出貨前，既有產品銷售成長幅度是否會放慢，最後是毛利率是否已攀峰。

在市場對輝達AI晶片需求「永不滿足」之際，分析師普遍預期輝達即將公布、止於4月30日的年度第1季（上季）財報，將繳出佳績，並上調財測。

市場預期，輝達上季淨利年比將暴增539%、達139.26億美元；營收將年增兩倍多、達246.39億美元，但一些投資人期待輝達上季營收能達近260億美元。

市場預期，輝達本季營收將維持年增逾200%的速度、達267.12億美元。瑞銀分析師亞庫瑞更預估輝達本季營收將上看280億美元。

Jefferies分析師柯蒂斯指出，市場對輝達的期待相當高，同時更加關注GB200 NVL機櫃伺服器系統今、明兩年的增產速度。市場最近也在討論在輝達今年稍後將出貨新款Blackwell晶片前，銷售成長是否會放緩。

美銀分析師艾爾亞認為，輝達股價短期將「震盪」，部分原因是在Blackwell出貨前，本季銷售成長季比將減速，就算輝達本季營收預估達280億美元，下季的營收季比成長率也可能降至7%或8%，遠低於過去幾季的二位數百分比以上。

投資人也將緊盯忙利率是否已經攀峰。艾爾亞指出，若毛利率下滑，暗示價格遭遇壓力、產品銷售組合不利（較多中國大陸的H20晶片出貨量）以及供需趨緩。

Piper Ssandler分析師庫瑪認為，輝達之前三季營收平均超越華爾街預期19億美元，若本季維持此趨勢，股價可能持平或略微走揚。