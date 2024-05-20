輝達財報 四大議題聚焦

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）預計22日美股盤後舉行財報會議，公布上季財報與最新財測，投資人關注四大議題，首先是輝達財務數字能否達成相當高的市場預期門檻，其次是GB200 AI伺服器系統今、明年增產速度，第三是最新款Blackwell架構晶片出貨前，既有產品銷售成長幅度是否會放慢，最後是毛利率是否已攀峰。

在市場對輝達AI晶片需求「永不滿足」之際，分析師普遍預期輝達即將公布、止於4月30日的年度第1季（上季）財報，將繳出佳績，並上調財測。

市場預期，輝達上季淨利年比將暴增539%、達139.26億美元；營收將年增兩倍多、達246.39億美元，但一些投資人期待輝達上季營收能達近260億美元。

市場預期，輝達本季營收將維持年增逾200%的速度、達267.12億美元。瑞銀分析師亞庫瑞更預估輝達本季營收將上看280億美元。

Jefferies分析師柯蒂斯指出，市場對輝達的期待相當高，同時更加關注GB200 NVL機櫃伺服器系統今、明兩年的增產速度。市場最近也在討論在輝達今年稍後將出貨新款Blackwell晶片前，銷售成長是否會放緩。

美銀分析師艾爾亞認為，輝達股價短期將「震盪」，部分原因是在Blackwell出貨前，本季銷售成長季比將減速，就算輝達本季營收預估達280億美元，下季的營收季比成長率也可能降至7%或8%，遠低於過去幾季的二位數百分比以上。

投資人也將緊盯忙利率是否已經攀峰。艾爾亞指出，若毛利率下滑，暗示價格遭遇壓力、產品銷售組合不利（較多中國大陸的H20晶片出貨量）以及供需趨緩。

Piper Ssandler分析師庫瑪認為，輝達之前三季營收平均超越華爾街預期19億美元，若本季維持此趨勢，股價可能持平或略微走揚。

晶片 營收 輝達

延伸閱讀

聯發科攜手輝達合作ARM PC處理器 法人估今年獲利年增二成

社論／今年最重要財報 輝達非比尋常

台股後市關注輝達財報 留意外資動向

台股周線連四紅 未來一周留意輝達財報、FOMC會議紀錄

相關新聞

美加稅懲罰 影響陸廠有限

美國宣布對中國大陸180億美元的進口產品開徵或提高關稅，預料將引發「全球貿易重組」，重新定義「產品產地」。但彭博資訊整理...

富豪不炫富 轉向低調財富

專家指出，隨著世界各地富豪轉向私下購買豪宅、藝術品，以及經典汽車等，以避開外界的關注，已將「低調財富」（Quiet We...

英凱特王妃愛牌 在美展店

英國凱特王妃喜愛的英國時尚品牌ME+EM正擴大在美國展店，成為歐洲品牌擁抱美國市場的最新例證。

白宮盯上陸海纜維修船

美國加強提防中國大陸對海底電纜的影響力，這回盯上中國大陸的維修船，罕見地私下警告科技與電信業者：跨太平洋的海底電纜可能容...

美官員駐日 監視大陸活動

日本共同社報導，美國政府7月起將在東京的美國駐日大使館派駐一名官員，專門監視中國大陸政府與企業的活動，作為國務院在世界各...

輝達財報 四大議題聚焦

全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）預計22日美股盤後舉行財報會議，公布上季財報與最新財測，投資人關注四大議題，首先是輝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。