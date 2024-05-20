未見天花板 全球股市牛氣沖天

在多國通膨降溫推升央行降息預期、經濟與企業獲利穩健、人工智慧（AI）熱潮等三大利多的加持下，全球股市近來牛氣沖天，從紐約、倫敦到東京等多國股市都已衝上歷史新高，且近期的漲勢阻礙不多，全球股市有望持續上攻。

本周公布的數據將顯示七大工業國（G7）通膨同步下滑，將使投資人迎接關鍵的6月央行決策。

彭博資訊報導，在全球前20大股市中，有14個股市指數最近締造新猷。MSCI AC世界指數17日再創新高，美股三大指數上周全都刷新紀錄、道瓊工業指數更首度衝破4萬點關卡。同時，歐洲、加拿大、巴西、印度、日本、澳洲等國股市也徘徊在歷史高點。

今年來的股市利多包括多國通膨降溫推升央行降息預期、經濟與企業獲利穩健、對人工智慧（AI）創新的期待，標普500指數今年來已累計創新高24次，市值自去年10月底以來暴增12兆美元。歐股表現強勁，因令人驚喜的經濟數據顯示景氣觸底跡象，歐洲企業這波財報季表現又沒有市場擔心的那麼差，促使分析師上修獲利預估。

以美元計算的英國富時100指數的過去三個月表現，更是優於道瓊歐盟Stoxx 50指數，關鍵驅力是大宗商品價格上漲是，同一個利多也已驅動加拿大S&P/TSX綜合指數衝上歷史新高。

在亞洲，日經225指數繼去年上漲28%，今年來再漲16%，台股上周屢創新高，澳洲標普／ASX 200指數3月底創新高。印度孟買S&P BSE Sensex指數不僅攻上新高，表現也優於陸股，但投資人最近轉趨謹慎，因國會大選帶來不確定性，且價位已偏高。

展望後市，還有諸多有望帶動行情續揚的潛在動能，例如目前有6兆美元停泊在貨幣市場基金，由於市場風險很少，隨時可能轉入股市。

本周英國、加拿大及日本都將公布4月通膨率數據，預料將和美國一樣降溫，歐洲央行（ECB）則將發布第1季工資協商數據，預料年比增加4.3%，雖只略低於去年第4季的4.5%，但彭博經濟學家認為，不太可能改變ECB在6月首度降息的計畫，只是決策官員會對後續寬鬆步調更加謹慎。

本周另一個重頭戲是G7財金首長會在義大利召開，投資人將緊盯官員對全球經濟的看法。預定台灣時間23日凌晨2時出爐的聯準會（Fed）上次會議紀錄，將讓人窺見決策官員對於目前利率水準是否具備足夠約束力的信心程度。