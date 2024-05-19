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印度開徵反傾銷稅！台灣「季戊四醇」產品稅額最重 效期持續5年

中央社／ 新德里19日專電
印度財政部向來自中國、沙烏地阿拉伯及台灣的季戊四醇（pentaerythritol）開徵反傾銷稅。路透
印度財政部向來自中國、沙烏地阿拉伯及台灣的季戊四醇（pentaerythritol）開徵反傾銷稅。路透

印度商業在線」（The Hindu Business Line）報導，印度財政部向來自中國、沙烏地阿拉伯及台灣的季戊四醇（pentaerythritol）開徵反傾銷稅，對台灣的稅額最重。

報導說，反傾銷稅效期5年，印度將向自中國、沙烏地阿拉伯和台灣進口的季戊四醇，分別課徵每噸345.15美元、300.15美元和499.01美元的反傾銷稅。

季戊四醇主要應用於表面塗料以及製造合成潤滑劑和樹脂。

去年5月，印度商工部貿易救濟總局（DGTR）在印度公司Kanoria Chemicals & Industries請求下，就中國、沙烏地阿拉伯和台灣是否傾銷季戊四醇至印度一事，立案調查。

今年2月20日，貿易救濟總局公布調查結果，有足夠證據證明傾銷事實，建議針對來自中國、沙烏地阿拉伯和台灣的季戊四醇徵收反傾銷稅，以「消除對印度國內業者造成的傷害」。

印度 反傾銷 沙烏地阿拉伯

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