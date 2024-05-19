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民眾瘋買黃金！越南金價高漲走私猖獗 海關啟動嚴打專案

中央社／ 河內19日專電
越南民眾瘋買黃金，當地金價每兩一度高出國際金價新台幣逾2萬元。美聯社
越南民眾瘋買黃金，當地金價每兩一度高出國際金價新台幣逾2萬元。美聯社

越南民眾瘋買黃金，當地金價每兩一度高出國際金價新台幣逾2萬元，民眾走私黃金賺價差的新聞陸續傳出，越南海關總局20日起將開始執行打擊非法走私黃金的專案。

越南民眾近來追漲黃金，當地黃金賣出價格5月10日一度突破每兩9200萬越南盾（新台幣約11.7萬元）大關，每兩換算下來比國際金價高出將近2000萬越南盾（新台幣約2.5萬元）。

眼見有價差可賺，走私黃金進入越南的新聞陸續傳出。網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，河靜省（Ha Tinh）邊防部隊17日在邊界口岸埋伏，在一輛來自寮國的皮卡車中查獲4公斤黃金，包括金條與項鍊。

報導指出，當時車上共有4名人員，眾人皆無法出示這些黃金的合法來源證明。他們坦承，這批黃金是以72億越南盾（新台幣約910萬元）的價格在寮國首都永珍（Vientiane）購買，計劃帶回越南販售牟利。

河靜省邊防部隊宣布對這起「非法跨境運輸貨物」刑事案件進行調查，並將4名嫌犯移交給河靜省公安局處理。

越南青年報（Thanh Nien）報導，為了防止有心人士走私黃金擾亂國內市場，越南海關總局將於5月20日啟動一項專案檢查，旨在打擊走私黃金、貨幣的非法跨境運輸活動。

越南海關總局表示，近期越南黃金和外匯價格波動劇烈，影響金融市場穩定安全以及社會大眾的心理。要求相關單位嚴格管理，確保社會治安秩序和金融市場的穩定，保護消費者權益，防止國家財政收入流失。

走私 越南 黃金

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