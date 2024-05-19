日本物價漲百圓商店夯 市場規模首逾1兆日圓

日本帝國資料調查公司調查得知，2023年度日本國內100日圓商店（下稱百圓商店）市場規模首度突破1兆日圓，較2022年度成長約5%，來到約1兆200億日圓（約新台幣2108億元）。

日本讀賣新聞昨天報導，由於日本物價上漲造成民眾節約意識提高，2023年度包括生活必需品及日用雜貨等購買頻率高的品項營業額有所成長。

帝國資料調查公司（Teikoku Databank）針對經營百圓商店的公司營業額進行估算，2013年度日本國內市場規模約6530億日圓，10年來約成長1.6倍。在店舖數量方面，2023年度也達到約8900家，過去10年成長約1.5倍。

不過，由於日本百圓商店販售商品多數在海外生產，因日圓貶值導致獲利惡化，造成部分商品無法繼續用100日圓價格出售。

因此，增加附加價值的300日圓商店數量也在增加，2019年度僅約400家，到2023年度已成長到約1100家。

帝國資料調查公司承辦人員說，未來要以100日圓商品為販售主軸，還是要擴大非100日圓商品範圍，各家業者被迫面臨困難抉擇。