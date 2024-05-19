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印尼智慧型手機Q1出貨量排名出爐：vivo/小米/OPPO居前三

集微網／ 集微網

5月16日，根據Counterpoint披露最新智慧型手機追蹤報告顯示，得益於手機品牌廠商積極備戰齋月期間的銷售高峰，2024年第一季度，印尼智慧型手機出貨量同比增長4%。

值得注意的是，為了滿足齋月（3月份）激增的換新需求，智慧型手機廠商在年初就發佈了大量新品，新款智慧型手機出貨量同比增長高達183%。

從廠商來看，vivo憑借改善後的分銷渠道和積極的營銷策略，王者歸來，拿下19.2%的市場份額，重登印尼智慧型手機出貨量冠軍寶座。Y系列手機（包括新款Y100和Y03）是vivo本季度出貨量增長的主要動力。

此外，Eraspace、Tokopedia、Blibli、Shopee和Lazada等線上渠道的促銷活動，以及與Kredivo和Spectra等金融科技品牌合作的分期付款優惠，也刺激了消費者購買vivo手機的興趣。

緊隨其後的則是小米，其出貨量同比增長55%。本季度，小米通過快速疊代更新機型並提供價格優惠來提振銷量。Redmi Note 13系列、Redmi A3、Pocophone X6、X6 Pro和小米14是本季度小米熱銷的機型之一。同時，小米牢牢佔據了200美元以下價位段的領導者地位，市場份額達21%。

OPPO、三星分別位於第三、第四，由於低端市場（低於200美元）出貨量減少，OPPO和三星的出貨量同比下降。

realme排名第五，realme在所有價位段的出貨量均有所下降。realme 12系列需要更多時間才能在高端價位段站穩腳跟，同時錯過了去年熱門的GT系列。

從中端市場來看，200-399美元的中端市場在2024年第一季度同比增長37%，市場份額達到27%。這主要得益於小米、三星和vivo等廠商推出的新品，例如三星Galaxy A15、Galaxy A25、vivo Y100和Redmi Note 13系列等。

另外，5G智慧型手機出貨量同比增長77%，佔總出貨量的29%。vivo和OPPO引領了這一增長，合計市場份額為39%。其中，200-399美元價位段的5G手機增速最快，佔5G手機出貨量的57%。由於5G網絡擴張緩慢，一些廠商仍計劃繼續在印尼市場推出4G智慧型手機。

OPPO vivo 印尼 小米 智慧型手機

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