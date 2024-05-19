輝達AI晶片2優勢 助攻3兆美元市值

繪圖處理器大廠輝達（NVIDIA）二十二日公布上季財報，能否再度釋出大利多引爆新一波人工智慧（ＡＩ）概念股漲勢，投資人拭目以待。無論如何，生成式ＡＩ熱潮方興未艾，意味輝達晶片仍將供不應求，有助輝達市值從目前的大約二點三兆美元挑戰三兆美元大關。

輝達只花不到九個月，市值就從一兆美元倍增至二兆美元，增值速度之快無與倫比。不過，從二兆美元攀抵三兆美元的上坡路難度更高。多位知名投資人指出，ＡＩ狂熱已把許多概念股的估值推上不理性價位。

然而，金融時報報導，輝達目前的預期本益比約為三十五倍，已從二○二二年初的五十五倍大幅降下來，價位不算高得離譜。再考量該公司潛在市場的規模，以及穩穩掌握的訂價權，輝達大有機會躍為美國市值最高的個股。

輝達擁有兩大優勢：搶得市場先機，以及封閉的生態系。

輝達自製的繪圖處理器（GPUs）證明能勝任訓練大型語言模型（ＬＬＭ）所需的巨量運算任務，成為發展生成式ＡＩ應用的利器。反觀競爭對手雖卯勁急起直追，卻因組裝先進高效能晶片所需的半導體廠產能有限，而備受掣肘。

此外，輝達透過自家ＣＵＤＡ平台，對客戶提供一站購足服務。ＣＵＤＡ是個軟體層，用來優化輝達的晶片，並允許客戶運用ＣＵＤＡ程式碼打造應用程式讓輝達晶片執行。

綜合觀之，這些優勢讓輝達能在ＡＩ晶片市場取得支配地位，並掌握訂價權。兩年內輝達毛利率從百分之六十五衝上將近百分之七十三。

輝達牢牢掌握以上優勢，隨著生成式ＡＩ焦點轉向，外界看好輝達可望持續領先競爭對手。