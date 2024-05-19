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輝達財測 市場風向球
人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）本周將公布財報，隨著市場期待愈來愈高，再度令人驚艷的難度也更高。分析師認為，晶片供不應求將協助輝達營收超越預期，但投資人更關心新Blackwell晶片今年出貨的展望如何。
輝達預定美國股市22日盤後（台灣時間23日清晨）公布財報。華爾街分析師預測，在止於4月28日的年度第1季，輝達營收可望比去年同期成長241%至245.1億美元，調整後每股盈餘估增412%至每股5.58美元，連四季營收及盈餘成長三位數。
歐本海默分析師史卡佛說，市場公認輝達AI加速器供不應求，首季財報料將再次超越預期。但因投資人期待極高，上季營收必須接近260億美元，本季財測也必須大幅優於預期，才足以帶來驚喜。
本季財測也是關注焦點。華爾街估第2季盈餘年增120%至每股5.93美元，營收成長96%至265億美元。美銀證券分析師阿爾亞說，即使本季營收預測如一些分析師所料逼近280億美元，也只不過比預期高約5%，輝達股價甚至可能不漲反跌。
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