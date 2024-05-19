聽新聞
test
0:00 / 0:00

輝達財測 市場風向球

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）本周將公布財報，隨著市場期待愈來愈高，再度令人驚艷的難度也更高。分析師認為，晶片供不應求將協助輝達營收超越預期，但投資人更關心新Blackwell晶片今年出貨的展望如何。

輝達預定美國股市22日盤後（台灣時間23日清晨）公布財報。華爾街分析師預測，在止於4月28日的年度第1季，輝達營收可望比去年同期成長241%至245.1億美元，調整後每股盈餘估增412%至每股5.58美元，連四季營收及盈餘成長三位數。

歐本海默分析師史卡佛說，市場公認輝達AI加速器供不應求，首季財報料將再次超越預期。但因投資人期待極高，上季營收必須接近260億美元，本季財測也必須大幅優於預期，才足以帶來驚喜。

本季財測也是關注焦點。華爾街估第2季盈餘年增120%至每股5.93美元，營收成長96%至265億美元。美銀證券分析師阿爾亞說，即使本季營收預測如一些分析師所料逼近280億美元，也只不過比預期高約5%，輝達股價甚至可能不漲反跌。

營收 輝達

延伸閱讀

AI熱潮方興未艾！Nvidia緊握AI晶片2大優勢 可望挑戰3兆美元市值

美股早盤平盤波動 下周就看Nvidia

太搶手！輝達AI晶片難求 微軟將向雲端客戶提供超微產品

技嘉法說會後多家外資齊喊買 股價逆勢上漲收復季線

相關新聞

需求攀升 金銀銅價齊飆漲

美元轉弱，美國債台高築，以及電氣化需求帶動下，促使黃金和銅的期貨價格17日雙雙締造歷來新高，白銀價格也攀抵11年高點。

達飛：航運費率可能下滑

全球第三大貨櫃航運業者法國達飛海運（CMA CGM）17日公布上季轉虧為盈，主因是消費性商品需求回溫，而且受惠於紅海危機...

美股雙多加持 將乘勝追擊

擁有128年歷史的美國道瓊工業指數破天荒收盤站上4萬點，繼大約三年半前攻克3萬點大關後，又跨越一個重大整數里程碑。分析師...

彭博：當心迷因股引發泡沫

標普500指數和那斯達克100指數雙雙創下歷史新高之際，迷因股風潮再起。彭博Markets Live Pulse訪調顯示...

輝達AI晶片2優勢 助攻3兆美元市值

繪圖處理器大廠輝達（NVIDIA）二十二日公布上季財報，能否再度釋出大利多引爆新一波人工智慧（ＡＩ）概念股漲勢，投資人拭...

輝達財測 市場風向球

人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）本周將公布財報，隨著市場期待愈來愈高，再度令人驚艷的難度也更高。分析師認為，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。