聽新聞
test
0:00 / 0:00
道瓊強漲 站上40,000關
美股三大指數上周全都上漲，道瓊工業指數首度收在40,000點之上，反映的不僅是投資人重燃對聯準會（Fed）下半年降息的期望，也凸顯美國經濟遍及各產業的成長實力。本周將面臨輝達（NVIDIA）財報的考驗，攸關人工智慧（AI）推動的美股漲勢能否延續。
道瓊工業指數上周五漲0.34%，收盤報40,003.59點，標普500指數小漲0.12%，那斯達克微跌0.07%，三大指數全都保持或接近歷史新高水準；道瓊一周來漲1.2%，標普500指數和那斯達克綜合指數周線各漲1.5%和2.1%。
費城半導體指數和台積電ADR上周五分別回落0.7%和0.4%，周線仍各漲3.6%和1.6%。
Bolvin財富管理集團總裁博文說：「這波走勢不是由一個行業或一檔股票推動，實際是普遍上漲。」
在道瓊指數由30,000點漲到40,000點期間，微軟幾乎漲了一倍，是道瓊工業指數除高盛之外上漲的最大功臣，今年來也累計上漲12%。
微軟在道瓊指數成分股中帶頭上漲，也凸顯科技股對道瓊工業指數乃至於整個市場的重要性。生成式人工智慧（AI）推波助瀾之下，幾家大型科技業者股價狂漲，推動大盤屢創新高。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言