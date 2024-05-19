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道瓊強漲 站上40,000關

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美股三大指數上周全都上漲，道瓊工業指數首度收在40,000點之上，反映的不僅是投資人重燃對聯準會（Fed）下半年降息的期望，也凸顯美國經濟遍及各產業的成長實力。本周將面臨輝達（NVIDIA）財報的考驗，攸關人工智慧（AI）推動的美股漲勢能否延續。

道瓊工業指數上周五漲0.34%，收盤報40,003.59點，標普500指數小漲0.12%，那斯達克微跌0.07%，三大指數全都保持或接近歷史新高水準；道瓊一周來漲1.2%，標普500指數和那斯達克綜合指數周線各漲1.5%和2.1%。

費城半導體指數和台積電ADR上周五分別回落0.7%和0.4%，周線仍各漲3.6%和1.6%。

Bolvin財富管理集團總裁博文說：「這波走勢不是由一個行業或一檔股票推動，實際是普遍上漲。」

在道瓊指數由30,000點漲到40,000點期間，微軟幾乎漲了一倍，是道瓊工業指數除高盛之外上漲的最大功臣，今年來也累計上漲12%。

微軟在道瓊指數成分股中帶頭上漲，也凸顯科技股對道瓊工業指數乃至於整個市場的重要性。生成式人工智慧（AI）推波助瀾之下，幾家大型科技業者股價狂漲，推動大盤屢創新高。

微軟 道瓊工業指數

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