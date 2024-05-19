Fed理事：還未見通膨改善

聯準會（Fed）理事鮑曼17日重申，她預期美國通膨將會在一段時間內維持在高點，不過隨著政策利率持續保持在當前水準，通膨終會進一步下降。只是今年迄今，她還沒看到通膨改善，如果進展停滯或放緩，她仍願意升息。

理事鮑曼是在田納西州一場賓州銀行家活動上發表演說，她表示，「去年減緩通膨有很大進展，今年則是還沒看到更多進展」，「雖然現行的貨幣政策立場顯然是在具限制性的水準上，如果未來公布的數據顯示通膨改善停滯不前或是反轉，我出席未來的利率會議時，仍然願意提高聯邦資金利率的目標區間」。

鮑曼本月稍早就曾對通膨和相應政策提出類似的評估。路透說，她17日再次強調這樣的觀點時，顯然沒有提到最新的數據，例如消費者物價指數（CPI）。上周公布的美國4月CPI升幅略降，讓一些分析師更為樂觀看待通膨可以朝聯準會的2%目標靠近。但決策官員並沒有太多人跟著受到鼓舞。

鮑曼說：「我將維持審慎的方式，來考量未來政策立場的變化。」她認為勞力市場趨向較佳平衡的進程已經減緩。其中的風險是，消費者在服務業方面的強勁需求、移民增加，再加上勞力市場繼續趨緊，會導致核心服務業通膨居高不下。