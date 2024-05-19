彭博：當心迷因股引發泡沫

標普500指數和那斯達克100指數雙雙創下歷史新高之際，迷因股風潮再起。彭博Markets Live Pulse訪調顯示，四成以上受訪者認為，迷因股風潮復燃，顯示美股出現泡沫，走勢或許已經觸頂。

彭博資訊報導，MLIV Pluse的230名受訪者中，43%將迷因股再起的現象，視為是市場走向的反向警訊，認為是出手作空的訊號，只有26%認為，這是股價的正面徵兆。與此同時，66%表示，這對整體股市未構成實質威脅。

盈透證券（IB）首席策略師索斯尼克說：「股市已經有些陷入狂熱，不然不會看到迷因股的此種漲勢。」

2021年點燃迷因股熱潮的X平台用戶Roaring Kitty，再次現身社群網站發布貼文，點燃遊戲驛站（GameStop）上周的新漲勢。該公司13、14日暴衝近180%後，15~17日股價急遽拉回，市值大減逾80億美元，並使該周漲幅縮小至27%。GameStop 17日宣布，可能會發行4,500萬股新股，並說第1季淨銷售下滑。

但有個領域顯示市場還沒衝過頭。彭博行業研究（BI）ETF分析師指出，槓桿型作多ETF的熱度，遠不及2021年迷因股瘋潮之時。此種ETF利用衍生商品，來放大每日報酬。

迷因股近期走勢與2021年的另一個巨大差別是，這次推動走勢的是精明的交易者，而非散戶。BI分析師數據顯示，止於15日的五個交易日來，GameStop是盈透證券下單最熱絡的股票。儘管GameStop出現淨買入，但選擇權市場也出現淨賣出，意味投資人不只是投機，還進行了掩護性買權操作。