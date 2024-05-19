美股雙多加持 將乘勝追擊

擁有128年歷史的美國道瓊工業指數破天荒收盤站上4萬點，繼大約三年半前攻克3萬點大關後，又跨越一個重大整數里程碑。分析師認為，基本面和技術面因素都有利道指繼續乘勝追擊。

B. Riley金融公司首席市場策略師候根認為，道瓊4萬點象徵美國經濟強韌，也證明企業盈餘持續成長，投資人信心仍堅強。

道瓊工業指數17日終場上漲134.21點（漲幅0.3%），以40,003.59點作收。這個藍籌股指數在2020年11月24日首度收盤攀越3萬點關卡，隔了874個交易日後，終於又突破另一個萬點關卡，反映通膨減緩重燃聯準會（Fed）降息希望，以及人工智慧（AI）可能協助提升生產力，為美企帶來獲利機會，尤其嘉惠微軟、蘋果、亞馬遜等重量級道瓊指數成分股。

對照下，2020年11月新冠肺炎疫苗研發傳出好消息，加上選舉結果塵埃落定，使道瓊指數一舉突破3萬點；2017年1月25日激勵道指翻越2萬點的動力，則是對川普就任總統後推行減稅、鬆綁法規和基建支出的期待；1999年3月，網路股漲勢登峰造極，將道指推上1萬點，但約莫一年後達康泡沫爆裂。

Carson集團首席市場策略師德崔克說：「4萬點是重大里程碑，但與39,999點沒多大差別。不過，這提醒我們已走了長遠的路，回想去年一整年人人談的是衰退和熊市；如今卻峰迴路轉，頻頻再創新高。」

美國經濟不畏近年來Fed大幅升息，至今仍展現強大韌性，加上沃爾瑪（Walmart）等指標股財報優於預期，甚至調高財測，在在顯示消費者支出有撐。基本面強健，倘若Fed果真如市場預期在年底前啟動降息，美股後市有撐。

從技術分析來看，道瓊指數多頭氣勢也旺盛。自去年10月底以來，道指已升破200日移動均線，意思是，即使股價已漲了一段，交易員將持續前仆後繼進場，趁股價拉回時逢低買進，後市仍看漲。

對投資人來說，跨越4萬點的實質意義不大，但由於「道瓊指數」對許多美國民眾而言等於「股市」的同義詞，的確會引起一般民眾注意，因此樂觀氣氛可望從華爾街蔓延至各地街坊。