加拿大安全情報局長：中國可利用TikTok監控用戶

加拿大廣播公司新聞網（CBC News）今天報導，加拿大安全情報局局長維格諾警告加國民眾不要使用短影音平台TikTok，因為TikTok從用戶收集的數據「可供中國政府使用」。

路透社報導，加拿大安全情報局（CSIS）局長維格諾（David Vigneault）向加廣表示：「身為加拿大安全情報局局長，我的看法是，中國政府有一個非常明確的策略，能夠獲取全球所有人的個人資訊。」這段訪問預定在明天播出。

TikTok發言人在回應置評請求時表示：「這種說法並沒有證據支持，事實是TikTok從未與中國政府分享過加拿大用戶的數據，即使被要求，我們也不會這樣做。」

TikTok發言人還說：「我們將持續與加拿大官員接觸，希望有機會與加拿大安全情報局人員會面，討論如何保護加拿大民眾的隱私和安全。」

加拿大去年9月下令對TikTok在加拿大擴張業務提案進行國安審查。根據加廣報導，維格諾表示他將參與審查並提供建議。

TikTok和中國母公司字節跳動（ByteDance）本月已向美國聯邦法院提起訴訟，尋求阻止美國總統拜登4月24日簽署的新法落實。根據新法，字節跳動必須在明年1月19日前出售TikTok，否則將面臨TikTok禁令。

TikTok在美國約有1.7億人使用。白宮表示，基於國家安全考量，希望終止中國對TikTok的所有權，但不希禁TikTok。