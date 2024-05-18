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這類股因拜登加徵中國商品關稅而鹹魚翻生

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
在美國總統拜登宣布對中國電動車、太陽能等產品加徵關稅後，美國乾淨能源類股成為最大受惠者之一。路透
在美國總統拜登宣布對中國電動車、太陽能等產品加徵關稅後，美國乾淨能源類股成為最大受惠者之一。路透

美國總統拜登宣布對中國電動車、太陽能等產品加徵關稅後，前段時間股價曾遭重挫的美國乾淨能源類股，成為最大受惠者之一。

本周追蹤從再生電力、半導體到太陽能等產業的iShares全球乾淨能源指數股票型基金（ETF），上漲約3%。Plug Power股價大漲33%，Enphase Energy股價勁揚 8%，NextEra Energy股價上漲4%。

這股漲勢的主要推手是拜登總統正準備對180億美元的中國進口商品加徵關稅，包括鋼鐵和鋁、電動車、太陽能電池和醫療產品等產業。根據CNN報導，新稅率包括對電動車課稅100%、太陽能組件50%，以及其他產業25%。

拜登政府的一位高級官員說：「中國不能是世界上唯一提供我們所需乾淨技術的國家。」 「我們需要分散而非集中生產我們最關鍵的商品和技術。」

去年，供應鏈混亂和高利率重創了乾淨能源類股，高利率往往使消費者更難以改用乾淨能源，因為像安裝住宅太陽能系統，可能花費數千美元並且需要貸款。此外，美國政府在氣候解決方案上投入大量資金，也未能成功提振此產業。

但部分投資人警告說，儘管關稅可能會繼續提振乾淨能源股，但此類股最近的漲勢有部分原因是搭乘股市創下歷史新高的順風車，交易員願意在投資組合中承擔更多風險。

Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick說，在加徵關稅後，該產業的投資前景應會比以前更好，但這並不意味著所有這些公司都擺脫了困境。

拜登 美國 電動

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