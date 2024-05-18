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AI股還有戲 科技巨頭將繼續向AI砸錢 五年內估可破1兆美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
一份研究推估，美國五大科技巨頭將繼續重金投資AI基礎建設​，五年內投資金額有望突破1兆美元。 路透
一份研究推估，美國五大科技巨頭將繼續重金投資AI基礎建設​，五年內投資金額有望突破1兆美元。 路透

美國科技巨頭近期在人工智慧（AI）領域積極投入相關基礎建設，按目前速度推算，五年內累計投資金額有望突破1兆美元。依此趨勢看來，科技業已正式進入AI軍備競賽時代。

Business Insider報導，根據研究機構伯恩斯坦（Bernstein）分析報告，科技巨頭亞馬遜、微軟、Google、Meta和蘋果，今年投入AI相關基建如土地、資料中心、伺服器和網路設備的資本支出，合計將達2,000億美元。按此速度，五年內累計支出將可能超過1兆美元。

未來幾年，這些企業的支出將聚焦於可支持其AI願景的繪圖處理器（GPU）和資料中心之上。

分析師說，上述五大科技巨頭今年預計支出的2,000億美元，將超越排名於其後的90家標普500電信公司明年預計在該領域的支出總額。如此大規模的「集中支出」，堪比石油巨頭在2013年合計花費的1,660億美元。

報告顯示，全球科技巨頭過去兩年積極減少支出，但近年資本支出卻占全年營收約10%，且未來兩年將增加至14%或15%。

伯恩斯坦的分析也指出，科技業過去的幾輪大型投資，都持續一到三年，但這次可能會持續較久。分析師說，「科技大廠現在若不投資，將使自己暴露於營運受擾的危險之中」。

伯恩斯 願景

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