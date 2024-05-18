美國高利率 戴蒙：會比想像還久

摩根大通（小摩）執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，美國經濟仍受到龐大物價壓力的影響，可能意味著利率居高不下的時間將比許多投資人的預期還要更久，「我們眼前有許多推升通膨的力量」。

他也認為，目前推升市場的因素為「樂觀情緒」（happy talk），推估美國經濟軟著陸的機率，僅市場預期水準的一半。

戴蒙十六日接受彭博電視訪問時，表示推升通膨的因素包括與綠能經濟、再軍事化、基礎建設支出及龐大財政赤字的相關成本，「基本通膨可能不會如許多人期待般下滑」。

他說，通膨維持高點或利率上揚的機率高於許多人預期，「我的看法是不管世界預期軟著陸的機率有多少，推估機率可能都只有一半，我認為有地方出錯的機率，會高於人們所想」。但他指出，雖然利率升高可能是更大意外，但地緣政治情勢也可能創造「我們現在擔心的主要壓力」。