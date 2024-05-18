Fed官員表態不急著降息 利率應維持高檔更久…

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
多位聯準會官員仍重申，在等待更多通膨放緩證據出現之際，利率應保持在高檔更久。 美聯社
多位聯準會官員仍重申，在等待更多通膨放緩證據出現之際，利率應保持在高檔更久。 美聯社

最新數據顯示，美國通膨重回降溫軌道，但多位聯準會（Fed）官員仍重申，在等待更多通膨放緩證據出現之際，利率應保持在高檔更久，這顯示政策制定者不急於降息。主要券商仍維持對聯準會今年降息時機的預測不變。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）副主席、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）、里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）分別表示，通膨可能需要更長時間才能達到2%目標。三人今年都有利率決策投票權。

威廉斯16日接受路透採訪時說，短期內沒有調整貨幣政策的理由。他說：「我不指望短期內能獲得我們需要看到的、對通膨朝2%目標邁進的更大信心。」

梅斯特同日參加俄亥俄州一場活動時表示，現在說通膨進展停滯為時過早。她稱周三公布的消費者通膨數據，月增率出現「可喜的回落」，但她和其他官員想看到更多數據，以確信通膨率正朝向聯準會目標邁進。她說，「如通膨和通膨預期發展證明有必要，聯準會可能對進一步升息持開放態度」，但補充這並非基本情境。

巴爾金接受CNBC採訪時表示，「我相信我們正走在正確道路上。我相信通膨正在下降」，但需求必須進一步降溫，「我認為還需要一些時間」，才能使通膨重返聯準會目標。

他說，4月零售銷售數據仍意味支出正以「良好的」步伐增長，雖然不是「非常強勁」。他指出，服務業者仍在計劃漲價，要持續朝2%回落還需要更多時間。

在通膨數據低於預期升高美國經濟可能「軟著陸」希望後，主要券商維持對聯準會今年降息時間預期。摩根大通和高盛預計最快7月降息，摩根士丹利、瑞銀財富管理、美國銀行和德意志銀行認為9月或12月降息。

聯準會 通膨 降息

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