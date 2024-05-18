鎳產地出現動亂 價格飆

法屬太平洋群島新喀里多尼亞（New Caledonia）爆發致死動亂，由於當地是全球鎳的第三大產地，引發對鎳供應鏈斷鏈的擔憂，導致國際鎳價17日一口氣大漲逾6%，至八個月來最高。

路透報導，倫敦金屬交易所（LME）的3個月期鎳期貨價格17日盤中一度大漲6.8%至每噸21,150美元，達到2023年8月25日來最高價位。上海7月鎳期貨同日收盤也大漲5.2%至人民幣153,460元（21,252.79美元），站上2023年10月最高。

澳盛銀行分析師表示：「交易員在考慮新喀里多尼亞發生的供應中斷。這個全球第三大鎳生產地的礦場營運已經暫停。」

這個南太平洋群島本周因法國國會通過選舉規則變更，發起示威運動，並進而演變成致死的暴力衝突，目前至少已有5人喪生。

在1998年簽訂的努美阿協議下，新喀里多尼亞的省級選舉只有當年就住在當地的居民和他們的子孫可參與投票，這給予了如今已成為少數人口的原住民卡納克族更大的代表性，但法國國會這次卻批准讓在當地居住超過十年的民眾，也都能參與投票。

法國總統馬克宏表示，他將延後批准這項修法，並將邀請當地代表到巴黎進行會談，以達成共識。不過，他也表示，新協議必須要在6月底前達成，否則他將簽署這項修正案。

2022年3月時，LME鎳交易上演一場「史詩級」逼空風波，鎳價一度漲至每噸10萬美元的天價。