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GameStop 銷售失色 股價挫

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

本周初股價連飆兩天的電玩零售商遊戲驛站（GameStop）17日宣布，計劃出售證券，並表示初步業績顯示第1季銷售下滑，股價早盤應聲暴跌25%。

該公司表示，目前預計上季淨銷售額將在8.72億至8.92億美元之間，不僅低於去年同期的12.37億美元，也不如分析師預估的約10億美元；至於上季淨損在2,700萬至3,700萬美元，倒是比一年前的淨損5,050萬美元少。這家實體電玩公司一直苦於應對來自電子商務對手的激烈競爭。

GameStop在另一份申報的文件說，計劃發行證券，但未揭露確切金額。

該公司表示，可能是普通股、優先股和存託股、認股權證、購買合約，以及可轉換為普通股的認購權的混合發行。

GameStop本周一、二兩天累計暴漲將近180%，也帶動AMC等其他「迷因股」雞犬升天，一度讓市場以為當年的迷因股狂潮重現，但漲勢也只維持了兩天，截至周四（16日）收盤，本周以來漲幅收斂至58.5%，今年以來的漲幅則為57%。

GameStop 業績

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