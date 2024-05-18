千億美元富豪達15人破紀錄 LVMH創辦人身價排第一

在人工智慧（AI）、精品和地緣政治變化等大潮流推動下，全球目前共有15位身家突破1,000億美元的超級富豪，數量之多，刷新紀錄。

根據彭博億萬富豪指數，這些超富的個人淨值今年激增13%，總計達到2.2兆美元，增幅輕鬆擊敗通膨，表現也優於美股大盤。換算下來，全球前500名大富豪的全部身家，有四分之一握在這15人手裡。

雖然這15人的淨資產曾分別突破過1,000億美元大關，但同時達到達到此一水準尚屬首次。

法國美妝品集團萊雅（L'Oreal）的女繼承人梅爾斯（Francoise Bettencourt Meyers）、電腦品牌戴爾的創辦人麥可‧戴爾（Michael Dell）和墨西哥億萬富豪史林（Carlos Slim）的身家，都曾在過去五個月間突破12位數。

截至15日，現年75歲的法國精品品牌路易威登集團（LVMH）創辦人兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）以2,220億美元身家，位居超級富豪排行榜榜首，他的大部分財富來自對LVMH的持股。

現年60歲的亞馬遜創辦人貝佐斯，以2,080億美元的淨資產位列第二；52歲的特斯拉執行長馬斯克，擁有1,870億美元，在彭博億萬富豪指數排名第三。

另外，根據美國財經月刊「全球金融」雜誌（Global Finance）日前公布的「2024年全球百大富有國家或地區」，盧森堡是全球最富有國家或地區，其次依序是澳門特別行政區、愛爾蘭、新加坡及卡達，值得注意的是，在這份排行榜上，台灣排第14，超越其他亞洲地區，如第15名香港、第30名南韓、第36名日本，以及第78名中國。

這項調查是以各國或各區的國內生產毛額（GDP）、人均GDP、人均GDP成長率、經通膨調整後的人均購買力、接受醫療教育安全住屋等社會服務協助難易度等指標作為評比依據，列出2024年前100名最富有的國家或地區。

據資料數據，盧森堡人均GDP為14萬3,743美元，台灣人均GDP為7萬6,858美元。