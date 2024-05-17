誠徵！馬斯克的大腦晶片新創Neuralink要找第二名受試者

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的大腦晶片新創公司Neuralink，已準備好在第二個人的腦袋裡植入晶片。

Business Insider報導，馬斯克17日在他的社群平台X上發文表示，在今年稍早成功將大腦晶片「Telepathy」植入第一名患者的大腦中後，Neuralink正在尋找第二位接受這項手術的人選。

他說：「Neuralink正在接受申請成為第二名受試者，接受植入我們的Telepathy大腦晶片，那將讓你可以只用意念操縱你的手機和電腦。」

Neuralink去年獲准開始人體試驗，並在3月公布了第一名受試者為30歲的Noland Arbaugh，他因潛水意外導致頸部以下癱瘓。他當時說，這個裝置改變了他的人生，讓他可以只用意念上網、在社群媒體發文和打電動。

不過，Neuralink的首場人體試驗並非一路發展順遂。該公司上周說，在手術後幾周，該裝置的部分細微接線出現位移，導致晶片效率變差，原本還傳出該公司考慮將整個晶片移除。但該公司後來在一篇部落格文中說，已對Arbaugh的晶片進行些許改善，使其恢復效率。