太搶手！輝達AI晶片難求 微軟將向雲端客戶提供超微產品
微軟今天表示，他們計劃向雲端運算客戶提供一套超微（AMD）的人工智慧（AI）晶片產品平台，細節將在下週Build開發者大會公布。這也反映輝達（Nvidia）晶片供不應求程度。
路透社報導，微軟（Microsoft）將在其Azure雲端運算服務平台販售超微旗艦AI晶片MI300X的叢集（cluster），讓客戶除了輝達強大的H100繪圖處理器（GPU）系列以外有替代選項。H100家族產品稱霸資料中心AI晶片市場，但由於需求很高，因此難以取得。
企業為了打造AI模型或讓應用程式（app）運作，通常必須將多個GPU串聯在一起形成叢集，因為資料處理與電腦運算不適合只靠單一GPU。
超微曾表示，其MI300X晶片的性能夠強，足以訓練和運作大型AI模型。超微目前預估，其AI晶片產品今年營收將達到40億美元。
微軟的雲端運算業務除了提供輝達的高品質AI晶片，也販售自家AI晶片Maia的服務。
微軟還將在Build大會上提供其新的客製化處理器Cobalt 100預覽。微軟表示，Cobalt 100的效能比其他以安謀（Arm）的技術為基礎打造的處理器高出40%。美國雲端運算服務商Snowflake等公司已開始使用這款處理器。
微軟去年11月發表的Cobalt晶片正在測試用來運作微軟的企業傳訊工具Teams，這款晶片鎖定與亞馬遜（Amazon）自製的Graviton中央處理器（CPU）競爭。
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