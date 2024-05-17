英特爾促50%半導體美歐生產 建構不畏劇變供應鏈

英特爾（Intel）CSR（企業社會責任）報告出爐，英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）表示，將打造永續的晶圓代工，並促使2030年以前，全球50%的半導體於美國及歐洲生產，建構不畏未來劇變的供應鏈。

英特爾連續30年發布CSR報告，說明英特爾於業務、營運及供應鏈等方面，為貫徹企業社會責任所付出的努力。

季辛格指出，為迎接人工智慧（AI）時代來臨，英特爾推出專為AI時代設計的系統級晶圓代工服務，並以永續發展作為建構的核心。

據統計，英特爾2023年在全球代工服務中，再生能源電力的使用率高達99%，同時與供應商、客戶和同業合作，開發下一代的永續製程和產品。

季辛格說，近年諸多事件凸顯全球供應鏈的脆弱，不僅導致半導體嚴重短缺，更對經濟造成重大衝擊。英特爾透過積極投資盼能改變現狀，希望於2030年前，促使全球50%的半導體於美國、歐洲生產。

季辛格表示，在開放透明的環境中攜手合作，創新才能蓬勃發展。開放式生態系是英特爾的基礎，未來將持續推動運算民主化，以及提升合作夥伴、開發人員和客戶生產力。

英特爾並積極履行義務，包括倡導負責任的礦產採購、提倡人權，同時將英特爾對多元和包容的承諾，延伸至供應商，以及大力投資人才培育。