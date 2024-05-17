核電產業掀「銀髮海嘯」：技術人力缺口大 靠退休人員填補
金融時報報導，核電產業正努力吸引數千名已退休工程師和銀髮專業人士回歸服務。
這是因為氣候變遷使得低碳技術大受歡迎，加上俄烏戰爭威脅天然氣供應，美、法、英、波蘭和印度等國擔心能源安全，都計劃新建核電站，西方公司急於填補技術人力的大缺口，但數十年來核電發展走下坡路，從業人員供應有限，這使擁有豐富工作經驗的退休人員變得炙手可熱。
法國計劃到2030年至少新建6座反應爐，可能增至14座；到2033年，核心的核工作預料要增加6萬名全職員工。在積極開發下一代核技術、尋求生產小型反應爐的美國，估計到2050年需新增375,000名工人。而原本打算縮減核項目的瑞典和日本已在考慮政策轉向，到時人力恐怕也青黃不接。
Experconnect專為退休人員媒合新工作，該機構能源專家Marie-Pierre de Montessus說，核電業人力需求大增，該產業「經歷過寒冬，沒有投資，招聘也被凍結。如今去見大公司，會展示退休人員的技能價值連城」。
現年69歲的Jean-Marc Miraucourt曾是全球最大核電營運商、法國電力公司EDF的工程師，他2019年退休，但一直在為該公司標案和其他專案提供諮詢。
新創公司也在利用銀髮族勞工。成立兩年半的小型反應爐開發商Newcleo，公司的科學長是75歲。
美國核協會（ANS）執行長Craig Peircy描述這是一場「銀色海嘯」，ANS的會員平均年齡是51歲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言