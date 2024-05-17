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「避險基金天王」達里歐語出驚人：美國瀕臨內戰 開打機率上看40%

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
全球最大避險基金橋水聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）。路透
全球最大避險基金橋水聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）。路透

有「避險基金天王」美譽的全球最大避險基金橋水聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，他認為美國正瀕臨內戰邊緣，爆發內部衝突的機率為35%、甚至40%。

達里歐16日接受英國金融時報（FT）專訪時說，「我們正瀕臨邊緣」，但他也解釋，他想像中的內戰可能不一定是人們「拿槍互轟」，而是美國分裂、暴力抗爭或其他形式，他也不願排除暴力衝突的可能性，「我們還不知道我們是否會跨進遠更動盪的時期」。

他說，這可能促使人們搬到符合自己政治觀點的州，同時拒絕遵守由敵對政黨掌控聯邦政府所制定的法規。

達里歐說，他認為今年11月美國總統大選將是他一生最重要的一場選舉，將決定人工智慧（AI） 與失控的氣候變遷是否會成為人類的存續威脅。

美國 避險

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