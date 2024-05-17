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台積電在美國設廠狀況多！外媒爆最糟打算

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
台積電在美國設廠連連碰壁，外媒分析最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠，另尋他地。美聯社
台積電在美國設廠連連碰壁，外媒分析最壞情況可能讓台積電放棄美國設廠，另尋他地。美聯社

台積電亞利桑那州晶圓廠在美國時間15日傳出爆炸意外，造成一名外包商清運司機重傷身亡，外媒分析，台積電在美國設廠連連碰壁，這起事件又添一大打擊，最壞情況可能讓台積電放棄美國作為投資目的地。

台積電計畫在美國亞利桑那州建造3座工廠，累計投資達650億美元，是美國史上最大的外國直接投資項目。台積電指出，亞利桑那州第一座晶圓廠預計將於2025年上半年開始生產4奈米製程技術；第二座晶圓廠亦將生產世界上最先進、採用下一世代奈米片（Nanosheet）電晶體結構的2奈米製程技術，預計於2028年開始生產。

台積電表示，未來亞利桑那州3座晶圓廠完工後，將為當地直接創造6000個高科技、高薪工作機會。

外媒《GlobalData》撰文指出，但台積電在美國擴張遇到重大挑戰，包括缺工、員工文化衝突等。

GlobalData Thematic Intelligence資深分析師歐姆（Mike Orme）表示，台積電面臨來自蘋果等公司的要求赴美設廠，以避免許多影響供應鏈的問題，包括地震、缺水以及中共入侵、破壞或封鎖威脅。

在全球擴張迫在眉睫的背景下，台積電在美國業務的延誤和招聘困難，可能會導致台積電放棄美國作為投資目的地。

加上日本積極邀請台積電設廠，誘因包括日本政府補貼、材料及生產設備等品質保證、勤奮又熟練的勞動力以及設廠成本較歐美低廉等，皆是台積電放眼海外設廠的好選擇。

報導指出，除了台積電在美國不斷碰壁外，這次又遇上卡車爆炸造成人員死亡，可能會對台積電在美國廠造成難以挽回的傷害。

亞利桑那州 台積電 美國

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