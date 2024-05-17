快訊

南韓軍方：北韓朝日本海發射不明彈道飛彈

疑繳不出貸款車被拖走！五股火爆男至車行搶車…10分鐘北市落網

金正恩無所不在：北韓監視器數量增加，強化全國監控

身價破千億美元的超級富豪！全球共15位 數量之多創紀錄

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。美聯社
全球目前有15位資產突破1,000億美元的超級富豪，圖為排名第一的路易威登集團創辦人兼執行長阿諾特。美聯社

在AI、精品和地緣政治變化等大潮流推動下，全球目前共有15位身家突破1,000億美元的超級富豪，數量之多刷新紀錄。

根據彭博億萬富豪指數，這些人的淨資產今年激增13%，總計達到2.2兆美元，增幅輕鬆擊敗通膨，表現也優於美股大盤。全球前500名大富豪的全部身家，有四分之一握在這15人手裡。

雖然這15人的淨資產曾分別突破過1,000億美元大關，但同時達到達到此一水準尚屬首次。法國美妝品集團萊雅（L'Oreal）的女繼承人梅爾斯（Francoise Bettencourt Meyers）、電腦品牌戴爾的創辦人戴爾（Michael Dell）和墨西哥億萬富豪史林（Carlos Slim）的身家，都曾在過去五個月間突破千億美元，有些出現波動，或好幾次站上這一大關。

現年75歲的法國精品品牌路易威登集團（LVMH）創辦人兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）以2,220億美元身家，位居超級富豪排行榜榜首，他的大部分財富來自對LVMH的持股。

現年60歲的亞馬遜創辦人貝佐斯以2,080億美元的淨資產位列第二。52歲的特斯拉執行長馬斯克擁有1,870億美元，在彭博億萬富豪指數排名第三。

資產 超級富豪 馬斯克

延伸閱讀

戴爾新款 PowerEdge 伺服器 本月起陸續上市

重要里程碑！法國核融合實驗獲突破 離「人造太陽」更近一步

漫威英雄竟成加菲貓 聲演「加菲貓」父子大冒險

踩晶片禁令紅線？技嘉喊冤：遵循規範未出貨中國

相關新聞

「避險基金天王」達里歐語出驚人：美國瀕臨內戰 開打機率上看40%

有「避險基金天王」美譽的全球最大避險基金橋水聯合創辦人達里歐（Ray Dalio）表示，他認為美國正瀕臨內戰邊緣，爆發內...

台積電在美國設廠狀況多！外媒爆最糟打算

台積電亞利桑那州晶圓廠在美國時間15日傳出爆炸意外，造成一名外包商清運司機重傷身亡，外媒分析，台積電在美國設廠連連碰壁，...

IMF抨擊美國對陸發動關稅戰 白宮反駁指稱是必要手段

國際貨幣基金（IMF）16日批評美國拜登政府大幅提高對部分中國大陸進口產品課徵的關稅稅率，認為全球兩大經濟體的緊張關係，...

美對中國電動車加徵關稅 CNN：恐點燃歐中貿易戰

白宮宣布將對從中國進口的電動車增加關稅到100%，美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名分析師報導指出，美國自中國進口...

身價破千億美元的超級富豪！全球共15位 數量之多創紀錄

在AI、精品和地緣政治變化等大潮流推動下，全球目前共有15位身家突破1,000億美元的超級富豪，數量之多刷新紀錄。

日本將組「汽車國家隊」 結合三大車廠之力搶攻下一代車用技術

日經新聞報導，日本豐田汽車（Toyota）、本田汽車（Nissan）及日產汽車（Honda）等三大車廠，將攜手其他主要日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。