IMF抨擊美國對陸發動關稅戰 白宮反駁指稱是必要手段

國際貨幣基金（IMF）16日批評美國拜登政府大幅提高對部分中國大陸進口產品課徵的關稅稅率，認為全球兩大經濟體的緊張關係，可能傷害全球貿易與經濟成長。白宮首席經濟顧問布蘭納德（Lael Brainard）則強力辯護指出，需要關稅避免新的「中國震撼」。

路透報導，IMF發言人科扎克（Julie Kozack）16日在華府例行記者會上，被問到美國本周稍早宣布的對中國大陸產品加徵關稅時，表示「我們認為美國維持向來對其經濟表現至關緊要的開放貿易政策，較符合美國利益」，美國總統拜登宣布的貿易限制措施可能會扭曲貿易和投資，分裂供應鏈並引發報復行動，「這種分裂可能讓全球經濟付出高昂代價」。

她說，IMF去年確認全球約有3,000項貿易限制措施，遠多於2019年的1,000項。若地緣政治分裂到最壞情況，可能會使全球經濟產出減少約7%，相當少掉日本和德國的國內生產毛額（GDP）總額。

科扎克說，IMF「鼓勵美國和中國共同努力，尋找化解已加劇貿易緊張的彼此基本憂慮解方」，並敦促所有國家在多邊框架下解決分歧。

彭博資訊報導，拜登的首席經濟顧問布蘭納德則強力辯護最新關稅政策，形容這些措施為避免不公平貿易行為造成更多經濟動盪的必要之舉，否則美國最近的製造業和就業成長可能會付之一炬。

她在美國進步中心主辦的活動上表示：「投資必須搭配貿易執法，才能確保我們在全國各地社區看到的復甦，不會被來自中國的大量不公平低價產品削弱。」

她表示，本世紀初中國大陸出口蓬勃發展時，「我們目睹第一次中國震撼對我們全國各地工廠城鎮造成的損害」，現在又看到「中國正重施故技，藉由大幅投資工業產能過剩，用人為低價的產品淹沒全球市場，以犧牲其他國家的利益為代價，推動自身成長」。