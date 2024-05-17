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日銀維持購債規模不變 日圓盤中走貶

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
日本銀行（央行）17日維持收購日本公債的規模不變。歐新社
日本銀行（央行）17日維持收購日本公債的規模不變。歐新社

日本銀行（央行）17日維持收購日本公債的規模不變，未如日前一樣減碼，總裁植田和男同日也說，不急著出售持有的日股資產，暗示距離進一步緊縮仍有一段距離，日圓兌美元盤中小貶0.7%。不過，日銀前首席經濟專家關根敏隆認為，日本最快6月可能再度升息，今年最多升息三次。

日銀買進1~10年期日本公債、以及25年期以上日本公債的金額，17日都維持不變。市場已在揣測日銀本周可能第二度縮減購債金額，AllianceBernstein控股公司本周就說，日銀可能偏好縮減資產負債表、甚於升息。

三井住友信託資產管理公司資深策略師稻留克俊認為，能合理假設日銀將維持購債金額不變，因為日圓匯率已緩，他從市場獲得的印象是，主要情境仍是日銀將決定在6月會議縮減購債規模。

曾任日銀首席經濟學家的關根敏隆17日接受彭博電視訪問時表示，「聽起來可能很極端」，但若升息在「6月實施，也沒關係」，「沒必要總結認為不會只有一次」升息。他的看法為日銀觀察家最鷹派，但愈來愈多經濟學家認為7月升息的可能性升高。品浩（PMICO）預期日銀今年將升息3碼，先鋒集團（Vanguard）預測年底前將升至0.75%。

此外，植田和男17日在日本國會說，沒有出售持有日股指數型基金資產的立即計畫，「我們必須花一些時間決定如何處理我們持有的ETF，包括未來是否要出售」。

日銀3月終結實施八年的負利率政策、及2010年起實施的購買ETF等風險資產措施，但還沒制定出售ETF與日本公債的計畫，部分原因是擔心會引發金融市場動盪。

日銀持有價值約37兆日圓（2,370億美元）的ETF。民間機構估計，這些部位截至1月的市值約為67兆日圓，意味著能上繳國庫的潛在獲利約30兆日圓，成為政府重大的潛在財政財源，一些政壇人士已針對日銀持有ETF收益的支出用途提出構想，例如最大的在野黨日本立憲民主黨提議把日銀ETF部位的股利用於資助孩童照護支出。

ETF 日本 資產

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