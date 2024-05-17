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美FED三位官員齊聲：通膨需更長時間才返2% 利率應留高檔更久

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
紐約聯準銀行總裁威廉斯周四說，通膨可能需要更長時間才能達到2%目標，短期內沒有調整貨幣政策的理由。歐新社
紐約聯準銀行總裁威廉斯周四說，通膨可能需要更長時間才能達到2%目標，短期內沒有調整貨幣政策的理由。歐新社

美國通膨降溫，但多位聯準會官員表示，在等待更多通膨放緩的證據出現之際，利率應保持在高檔更久，這顯示政策制定者不急於降息。主要券商仍維持對聯準會今年降息時機的預測不變。

聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席、紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）、里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）和克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特（Loretta Mester）周四分別表示，通膨可能需要更長時間才能達到2%目標。

威廉斯接受路透採訪時說，短期內沒有調整貨幣政策的理由。他說：「我不指望短期內能獲得我們需要看到的、對通膨朝2%目標邁進的更大信心。」 

今年對貨幣政策有投票樣的梅斯特，在參加俄亥俄州Wooster的一場活動時表示，貨幣政策處於良好境地，現在說通膨進展停滯為時過早。她稱周三公布的通膨數據，月增率出現「可喜的回落」，但她和其他官員想看到更多數據，以確信通膨率正朝向聯準會目標邁進。

她還說，「如果通膨和通膨預期的發展證明有必要，聯準會可能對進一步升息持開放態度」。但補充這並非基本情境。

今年對貨幣政策也有投票權的巴爾金接受CNBC採訪時表示，「我相信我們正走在正確的道路上。我相信通膨正在下降」，但需求必須進一步降溫，「我認為還需要一些時間」，才能使通膨重返聯準會目標。

他說，4月零售銷售數據仍意味支出正以「良好的」步伐增長，雖然不是「非常強勁」。他指出，服務業 者仍在計劃漲價，要持續朝2%回落還需要更多時間。

在通膨數據低於預期升高了美國經濟可能「軟著陸」的希望後，全球主要券商維持了對聯準會今年降息時間的預期。

摩根大通和高盛預計聯準會最快7月開始降息，而摩根士丹利、瑞銀財富管理、美國銀行和德意志銀行則認為聯準會將於9月或12月降息。

聯準會 貨幣 通膨

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