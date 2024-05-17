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聯合國上調今年全球經濟成長率預測 維持審慎樂觀情緒

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
聯合國上調今年全球經濟成長率預測至2.7%，預期明年再加速成長至2.8%。路透
聯合國上調今年全球經濟成長率預測至2.7%，預期明年再加速成長至2.8%。路透

由於美國、印度、巴西及俄羅斯等國的前景好轉，聯合國上調今年全球經濟成長率預測至2.7%，預期明年再加速成長至2.8%，但還是低於2020年新冠疫情爆發時的3%，也低於國際貨幣基金（IMF）和經濟合作發展組織（OECD）的預估。

聯合國16日發布「2024年年中全球經濟情勢與展望」報告預測，今年全球經濟將成長2.7%，高於1月預測的2.4%，明年成長率預估也獲上調0.1個百分點至2.8%。

相較下，IMF 4月預測今、明兩年全球經濟將各成長3.2%，OECD則在5月初預估今年世界經濟將成長3.1%，明年擴張3.2%。

聯合國經濟分析與政策部門主管穆克吉（Shantanu Mukherjee）指出，「我們的預測是審慎樂觀，但同時有重要的警訊」。報告表示，這些警訊包括利率更高更久、償債的挑債、持續的地緣政治緊張、以及對全球窮國與小島國家影響尤深的氣候風險。

穆克吉說，通膨率是全球經濟「基本脆弱度的症狀」，「也是自有的憂慮來源」，「我們已看到一些國家的通膨依然居高不下」，「全球而言，能源和糧食價格正在最近幾個月稍微上漲，但我認為更危險的是，許多已開發國家的通膨率仍高於央行的2%目標值」。

聯合國預估，美國經濟今年將成長2.3%，高於1月預估的1.4%，中國大陸成長率預測則獲上調0.1個百分點至4.8%。

穆克吉表示，開發中國家的處境「沒那麼悲慘」，但重大憂慮是投資成長持續下滑。

東亞經濟體今年成長率預估維持在4.6%，明年也保持在4.5%，多數經濟體已廣泛強韌，馬來西亞、新加坡、台灣及越南等出口導向的東亞經濟體，去年底以來已出現貿易復甦跡象，特別是電子產品出口，隨著跨國旅遊持續回升，東亞國家的到訪旅客數與服務業出口都將提高。

成長率 聯合國

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