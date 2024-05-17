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Under Armour警告北美銷售將持續下滑 宣布大整頓計畫

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Under Armour上季北美營收萎縮10%，並警告這個趨勢可能持續到明年3月底。路透
Under Armour上季北美營收萎縮10%，並警告這個趨勢可能持續到明年3月底。路透

美國運動服飾業者Under Armour上季營收約略符合預期，但北美市場營收萎縮10%，並警告這個趨勢在今年度全年（到明年3月底止）將持續惡化，同時宣布廣泛的整頓計畫，將裁減員工人數。

Under Armour在止於3月底的年度第4季淨利比去年同期銳減96%至660萬美元，不計一次性項目後，每股盈餘11美分，高於分析師預期，上季營收年減4.8%至13.3億美元。

上季北美銷售下滑10%至7.72億美元，低於市場預期，且預估將持續惡化，預期止於明年3月底的今年度北美銷售將減退15%~17%，今年度整體營收則預料將萎縮「低二位數百分比」，經調整後每股營收將介於18~21美分，都遠不如分析師預期。

Under Armour創辦人兼執行長普朗克（Kevin Plank）表示，由於批發通路需求減少、各事業執行不一致等諸多因素已想，「我們正把握這個關鍵時刻做出防患未然的決策，建立我們品牌的高階定位，將對我們近期的營收和獲利造成壓力」。整頓計畫將費時約18個月。

Under Armour計劃未來18個月減少促銷與折扣活動約25%，預料將使今年度毛利率攀升0.75~1個百分點，該公司也將執行另一輪裁員，作為整頓計畫的一環，普朗克指出，「我們單純做太多事情了，有太多產有太多產品、太多計畫、太多的太多」，將讓該品牌回歸聚焦於講述種類更少、影響力更強的產品故事。

目前還不清楚Under Armour的裁員人數，但裁員計畫的成本預料將介於7,000萬~9,000萬美元，。Under Armour截至去年3月約有1.5萬名員工，包括零售門市的約1萬名員工。

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