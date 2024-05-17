台積電股價漲勢 遇UCITS規定挑戰！基金經理人尋找AI新星股

台積電股價的飆升態勢可能受到阻礙，因為一些投資人已面臨持股限制，必須另尋AI領域的明星股。

台積電今年來大漲42%，該公司在AI晶片生產上占據優勢，使其深受基金經理人喜愛。但是，許多基金因為受制於單一股票持股上限的規定，無法再加碼買進更多張台積電，甚至可能因為漲幅過大而不得不賣出。

法國巴黎銀行資產管理公司（BNP Paribas Asset Management）亞洲和全球新興市場股票主管Zhikai Chen說：「棘手之處是，該公司規模已經大到我們無法大幅加碼，尤其是受到UCITS（歐盟可轉讓證券集體投資計畫）限制的基金，UCITS規定對單一股票的曝險不得超過10%。這促使我們關注其他一些目前在技術上落後台積電一到兩代的公司，以獲得更多機會。」

他的基金追蹤MSCI亞太地區日本除外淨總回報美元指數，台積電的權重是9.5%，其次是中國大陸社群媒體和遊戲公司騰訊，權重為4.7%。台積電占台股的權重是更高的32%。

在亞洲的其他主動管理型基金裡，台積電也是最重要持股對象之一。截至3月底，摩根大通資產管理公司（JPMorgan Asset Management）旗下SAR Asian Fund，以及富達新興亞洲基金（Fidelity Emerging Asia Fund）持有的台積電，權重都超過9%。

台積電4月銷售額大增，本周宣布的派息還超過預期。不過，選擇權數據建議買股要謹慎，根據彭博基於未平倉合約編製的數據，台積電在美上市股票的看跌期權與看漲期權比，自3月底來有所上升。

abrdn投資總監Xin-Yao Ng表示：「我們在結構上非常看好半導體的發展。雖受限制，我們認為還是有許多較小型的公司能有大作用。」