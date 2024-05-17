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油價小漲 金價回落但守在一個月高點附近

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價16日維持小漲格局。 路透
國際油價16日維持小漲格局。 路透

美國原油庫存下降加上投資人風險偏好上升，國際油價周四繼續上漲。市場也因美國就業穩定且通膨趨緩，認為聯準會有望在秋季降息刺激美國經濟，石油需求前景獲得提振。金價周四因美元反彈走低，不過仍保持在一個月來的高點附近。

周四（16日）布蘭特原油期貨結算價報每桶83.27美元，上漲0.52美元或0.63%。美國西德州原油期貨收報79.23美元，上漲0.60美元或0.76%。

彭博資訊分析，交易員權衡著美國原油庫存下降和美國這個全球最大經濟體的通膨前景。美國上周原油庫存減少250萬桶，自3月份以來首次出現連續下降，推動全國庫存降至近一個月來最低。整體而言，風險偏好上升正在提振市場。另外，美國通膨六個月來首次降溫，為聯準會放鬆貨幣政策提供了空間。

周三公布的美國4月通脹數據低於預期，市場對9月降息的預期因而升溫，這可能會緩和美元的強勢，並使以美元計價的石油對其他貨幣的持有者來說更加實惠。上周美國初領失業金人數有所下降，代表勞動市場的基本面強勁。

Again Capital分析師John Kilduff指出：「強勁的就業趨勢確實預示著，儘管汽油需求近來一直乏善可陳，但展望未來，需求可望增強。」

荷蘭國際集團大宗商品策略主管Warren Patterson說：「美國最近的宏觀數據，讓市場對聯準會可能很快開始降息的預期又再升溫，這將為油價提供一些支撐。」 他表示，市場目前仍處於區間波動，必須要看到石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）政策明朗，或是出現其他新的催化劑才能有較明顯的突破。

金價方面，國際金價周四隨著美國公債殖利率走高、美元指數反彈而回落。紐約黃金現貨價格下跌0.38%，報每英兩2,376.86美元。

Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff說，黃金市場歷經近期上漲後，現在看到一些短線期貨交易者慣例操作的獲利回吐壓力，而周四美元指數反彈走高，也增加了壓力。因為美元轉強會使得黃金對其他貨幣持有者而言，更加昂貴。

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