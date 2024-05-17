快訊

認愛Toyz！篠崎泫挨轟「毒蟲女友」 凌晨淚吐心聲

整形天后顧婕直腸癌切除腫瘤仍擴散肝臟！腸癌10大警訊與6大好發族群

拜登對陸電動車提高關稅是七傷拳？ 恐損耗美國汽車業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美元反彈 Fed官員談話推升美債殖利率

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數結束先前三連跌，16日反彈上漲0.11%。路透
美元指數結束先前三連跌，16日反彈上漲0.11%。路透

美元周四反彈，多位美國聯準會（Fed）官員的談話暗示，將維持利率不變直到通膨消退，美國公債殖利率因而上升。稍早最新數據顯示美國4月進口物價上漲0.9%，引發對抗通膨戰鬥尚未結束的憂心。

根據彭博資訊報價，美元指數（DXY）周四收盤上漲0.11%至104.462。交易員表示，美元因空頭部位獲利回吐得到支撐。美國10年期公債殖利率上漲4個基點至4.38%。

日圓兌美元匯率周四下跌0.3%，報155.34日圓兌1美元，早些時候一度升值至153.6日圓，不過隨後日本經濟成長數據疲軟打擊了日圓。日本銀行（央行）目前仍保持寬鬆的貨幣政策，美國的較高利率吸引資金轉向美國公債和美元，今年以來日圓兌美元下跌約9.5%。日圓對利差的擴大或縮小特別敏感。

美國勞工部勞動統計局說，4月美國進口物價月比漲幅為2022年3月以來最大。NatWest Markets G10外匯策略主管Brain Daingerfield分析：「市場當然對來自任何地方的通膨跡象都非常敏感，而我們今天看到的進口物價數據比預期要強勁得多。」

他認為，「聯準會希望看到的不僅僅是一個點上的持續進展。我們周三看到的數字，消費者物價指數（CPI），並沒有原本擔心的那麼糟。但我不認為這足以實質性地改變市場對聯準會降息的展望，這一點從美元周四即反彈就能看出來」。美元指數周三時大跌0.64%，當天公布的美國4月CPI月比漲幅放緩至0.3%。

多位聯準會官員周四都發出謹慎談話。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）援引服務業價格上漲的數據指出，Fed需要在更長時間內維持高利率，以將通膨降至2%目標。紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）提到，雖然美國最新通膨數據顯示價格壓力在逐步緩解，但調整利率前需要看到更多證據。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特也說，決策者需要更多的數據來確信通膨率正在向2%的目標邁進，她建議在更長的時間內將利率維持在高點，以實現這個目標。

瑞穗證券美國首席經濟學家Steven Ricchiuto表示，美國的通膨率正在放緩至3%，這數字仍然高於聯準會目標，投資人看通膨題材時不宜太過樂觀。

美國 聯準會 通膨

延伸閱讀

通膨回歸放緩軌跡 激勵智能車等科技股表現

台積美國廠驚傳工安意外 公司強調營運不受影響

境外基金規模再創高

美國非投等債 聚光

相關新聞

美對中國電動車加徵關稅 CNN：恐點燃歐中貿易戰

白宮宣布將對從中國進口的電動車增加關稅到100%，美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名分析師報導指出，美國自中國進口...

應材發布略優於市場預期的財測 未驚豔投資人…盤後股價下跌

美國最大的半導體設備製造商應用材料（Applied Materials）周四提供的本季財測，高於華爾街的平均預測，主要是...

美元反彈 Fed官員談話推升美債殖利率

美元周四反彈，多位美國聯準會（Fed）官員的談話暗示，將維持利率不變直到通膨消退，美國公債殖利率因而上升。稍早最新數據顯...

「美版PTT」Reddit與OpenAI達成合作 盤後股價激漲 奧特曼大賺

社群媒體Reddit與OpenAI達成協議，將把平台內容提供給OpenAI的聊天機器人ChatGPT和其他產品。今年3月...

台積電ADR下跌2.15% 換算台幣回到千元以下

台積電ADR周四下跌2.15%，收在152.23美元，折合台幣回落到千元以下，較台北交易溢價16.17%。費城半導體指數...

拜登對陸電動車提高關稅是七傷拳？ 恐損耗美國汽車業

美國拜登政府宣布，將對價值180億美元的中國大陸進口商品實施更嚴格的限制，此舉可能會加劇世界兩大經濟體之間的貿易緊張局勢。 對於加強關稅保護從長遠來看是否有利美國汽車製造商還是有利於消費者，專家意見存在分歧，相關政策還可能波及德國及南韓，這些國家又該如何因應？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。