台積電ADR下跌2.15% 換算台幣回到千元以下
台積電ADR周四下跌2.15%，收在152.23美元，折合台幣回落到千元以下，較台北交易溢價16.17%。費城半導體指數同日亦下跌，跌幅0.55%。
周四美國股市三大指數均小幅收跌。道瓊工業指數下跌38.62點或0.10%，收在39,869.38點；標普500指數下跌11.05點或0.21%，收在5,297.10點；那斯達克指數下跌44.07點或0.26%，收在16,698.32點。
台灣加權股價指數周四上漲157.05點，收在21,304.26點，台積電漲0.24%，收在841.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 168.47 -2.14 150.00 +12.32
中華電 CHT 125.34 +0.23 125.50 -0.12
台積電 TSM 977.01 -2.15 841.00 +16.17
聯電 UMC 51.79 -1.47 52.10 -0.59
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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